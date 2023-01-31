فرار المنفذ.. إصابة إسرائيلييْن في عملية دهس عند حاجز زعترة قرب نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية دهس جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز زعترة وأسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، أحدهما بجراح متوسطة أما الآخر فوصفت إصابته بالطفيفة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن منفذ عملية الدهس انسحب من المكان، وتجري مطاردة المركبة التي قامت بتنفيذ العملية.

📹 متابعة صفا| فيديو آخر من مكان العملية على حاجز زعترة جنوب نابلس pic.twitter.com/cqNpwkrBHk — وكالة صفا (@SafaPs) January 31, 2023

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس حالة من التصعيد خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين واستشهاد 10 فلسطينيين، حيث أعقب ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقد بلغ عدد الشهداء في يناير/كانون الثاني الجاري 35 شهيدا، بينهم 8 أطفال، بينما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 61 طفلا.