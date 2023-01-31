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فرار المنفذ.. إصابة إسرائيلييْن في عملية دهس عند حاجز زعترة قرب نابلس

الضفة الغربية المحتلة تشهد حالة من التصعيد خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين واستشهاد 10 فلسطينيين (رويترز-أرشيف)
31/1/2023-|آخر تحديث: 31/1/202310:44 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية دهس جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز زعترة وأسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، أحدهما بجراح متوسطة أما الآخر فوصفت إصابته بالطفيفة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن منفذ عملية الدهس انسحب من المكان، وتجري مطاردة المركبة التي قامت بتنفيذ العملية.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس حالة من التصعيد خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين واستشهاد 10 فلسطينيين، حيث أعقب ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقد بلغ عدد الشهداء في يناير/كانون الثاني الجاري 35 شهيدا، بينهم 8 أطفال، بينما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 61 طفلا.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + الصحافة الفلسطينية