بوادر أزمة دبلوماسية.. تل أبيب غاضبة من موقف روسيا بشأن التصعيد بالضفة ووزير خارجية إسرائيل يزور أوكرانيا قريبا

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أزمة دبلوماسية جديدة نشبت بين إسرائيل وروسيا، في ظل خيبة أمل إسرائيلية من موقف موسكو من التصعيد في الأراضي المحتلة.

وأشارت أوساط إسرائيلية إلى أن موسكو لم تُدِن عملية بيت حنينا في القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين، وربطتها بمجزرة مخيم جنين.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الأحد، الفلسطينيين وإسرائيل إلى وقف التصعيد وتفادي اشتعال المواجهة المسلحة.

وتابعت الصحيفة أن المقارنة الروسية أثارت غضبا في تل أبيب، ودفعت مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القول إنه لا مكان للموازنة بين الأمرين.

زيارة لكييف

من ناحية أخرى، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أنه يعتزم زيارة كييف قريبا، وذلك في وقت تضغط فيه واشنطن على تل أبيب لتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.

وقال كوهين -في مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن مساء أمس الاثنين- إنه تحدث قبل أيام مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وأبلغه أن السفارة الإسرائيلية في كييف ستعود إلى نشاطها الكامل في الأسابيع المقبلة.

كما قال كوهين إنه أعرب لكوليبا عن نيته زيارة كييف وأن يكون أول وزير من الشرق الأوسط يزور المدينة في المستقبل القريب، بحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.

وكان بلينكن قد تطرق أيضا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من مساء الاثنين إلى قضية المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا.

وحتى الآن، تتجنب إسرائيل مساعدة أوكرانيا عسكريا "خوفا من رد فعل قاس من موسكو"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.