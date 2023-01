بلينكن يدعو من القدس لوقف التصعيد ويتعهد بأمن إسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن على الإسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد، وتحدث عن لقاءات مثمرة عقدها مع الإسرائيليين، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن الإجراءات والتهديدات التي تطلقها إسرائيل تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وكسر إرادة الفلسطينيين.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، قال الوزير بلينكن في تغريدة إنه عقد لقاء مثمرا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية، والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ومواجهة إيران، وضرورة التهدئة في الضفة الغربية، إضافة إلى مساهمة منتدى النقب في التكامل الإقليمي، على حد تعبيره.

Productive first meeting with Israeli FM @elicoh1. We discussed the strength of the bilateral relationship, U.S. commitment to Israel’s security, countering Iran, the need to deescalate the situation in the West Bank, and the Negev Forum’s contribution to regional integration. pic.twitter.com/eAy04rbIE2

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 30, 2023