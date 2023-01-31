"بسة ووردة وشوكولاتة".. صناع محتوى من مصر اختفوا فجأة والمنصات تتساءل عن مصيرهم

اختفى 4 من صناع المحتوى في مصر من على منصات التواصل الاجتماعي وانقطع تواصلهم مع جمهورهم، لكن التكهنات حول هذا الاختفاء المفاجئ تشير إلى فيديو بعنوان "الزيارة" نشروه منذ أسبوعين يمثلون فيه زيارة لأحد المساجين في مركز شرطة.

ويتعلق الأمر بمحمد حسام الدين الذي يتابعه تقريبا 1.8 مليون على مختلف المنصات وله اسم شهرة "بِسّة"، وبسمة حجازي ويتابعها 150 ألف متابع واسم شهرتها "وردة"، وأحمد الخولي ويتابعه 1.5 مليون، وأحمد طارق اسم شهرته "شوكولاتة" ولا يتابعه كثيرون.

وبعد أيام من اختفائهم نشرت المحامية المصرية هدى عبد الوهاب على صفحتها بموقع فيسبوك: "حضرت اليوم بنيابة أمن الدولة التحقيق مع محمد حسام (بسة) وبسمة حجازي (وردة) اليوتيوبر الكوميدي المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابيه، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات".

وبعد ذلك بيوم غرد المحامي محمد حافظ عن شوكولاتة قائلا "قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد طارق (شوكولاتة) 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة وذلك بسبب مشاركته في فيديو "الزيارة" مع بسة ووردة".

وأضاف المحامي "أما أحمد الخولي فيخضع للتحقيقات حتى الآن على نفس القضية التي حبس زملاؤه على إثرها، القضية 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا".

تفاعل المنصات

ورصدت حلقة (2023/1/31) من برنامج "شبكات" التفاعل في المنصات المصرية حول ما أشيع عن اختفاء صناع المحتوى، إذ اعتبرت منى أبو المجد أن المحتوى النظيف الذي قدمه الشباب سبب في سجنهم، فكتبت "شب زي ده كل البنات الي بتشارك معه في محتواه شكلهم بنات ناس ونظيفة يقدموا محتوى كوميدي لا فيه عري ولا محتوى جنسي زي القذارة اللي بنشوفها. تم توجيه تهمة إنهم ضمن جماعه إرهابية".

بدوره، يرى شادي أن الاعتقال وقع من دون أي تهمة وغرد "أي حد معدي في الشارع بيعمل أي حاجة حتى لو رايح يجيب عيش وفطار ممكن يتحبس دلوقت".

بينما تساءل كيرولوس راغب عن سجن من قاموا بالإعجاب بهذا الفيديو، وقال "طب يا ترى اللي عمل لايك عالفيديو هيتاخد بردو ولا إيه؟".

وطالب محمود بتغيير التهم الموجهة لهم لأنها أصبحت مستهلكة، وغرد "بغض النظر عن إني معرفش مين دول بس جربوا تغيروا باكيدج التهم ده يا جماعة علشان الزهق بس".

في المقابل، أيدت آية مختار حبس صناع المحتوى بحجة تنظيف البلاد، وكتبت "يا لا خليهم ينظفوا البلد آل بطله العشوائيات في العباية السمرا ولسه يا ما هنشوف عقبال الباقي".