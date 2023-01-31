أول محطة في زيارة لأفريقيا.. بابا الفاتيكان يصل إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية

وصل بابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الثلاثاء إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تمثل المحطة الأولى في جولة ستقوده أيضا إلى جنوب السودان.

وقال البابا (86 عاما) للصحفيين المرافقين له في الرحلة "إنها زيارة جميلة، كنت أود أيضا أن أزور مدينة غوما لكن بسبب الحرب لا يمكنني ذلك".

وفي رحلته الدولية الـ40 منذ انتخابه عام 2013، والخامسة إلى القارة الأفريقية، سيدعو البابا الأرجنتيني إلى إسكات الأسلحة في بلد يشهد أعمال عنف دامية حيث يعيش ثلثا سكانه البالغ عددهم 100 مليون نسمة بأقل من 2.15 دولار في اليوم.

Tomorrow I will depart on an Apostolic Journey to the Democratic Republic of the Congo and to the Republic of South Sudan. I greet with affection those beloved peoples who await me. I ask everyone, please, to accompany this Journey with their prayers. — Pope Francis (@Pontifex) January 30, 2023

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في صلاة تقام في مطار ندولو في كينشاسا حيث سيقضون الليل، قبل أن يحيي البابا قداسا ضخما صباح غد الأربعاء يشارك فيه أكثر من مليون شخص.

وظهرت الاستعدادات في العاصمة الكونغولية حيث انتشرت بكثافة لافتات ولوحات عملاقة حملت رسائل للترحيب بأول بابا يزور البلاد منذ يوحنا بولس الثاني في عام 1985.

Pope Francis arrives in DR Congo on 'beautiful trip' to Africa https://t.co/oS8XzmuxDW pic.twitter.com/kMwcbiQJxZ — Nation Africa (@NationAfrica) January 31, 2023

وتواجه الكونغو الديمقراطية عودة ظهور حركة التمرد "إم 23" المسلحة التي احتلت في الأشهر الأخيرة مساحات شاسعة من إقليم كيفو الشمالية شرقي البلاد.

وتأتي هذه الزيارة أيضا بعد أسبوعين من هجوم مسلح قُتل فيه 10 أشخاص، حيث استهدف كنيسة في إقليم كيفو الشمالية وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

وخلال زيارته، سيلتقي البابا أيضا ضحايا العنف ورجال دين وممثلي الجمعيات الخيرية، كما يتوجه يوم الجمعة المقبل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، أحدث وأفقر دول العالم.