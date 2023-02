أول محطة في زيارة لأفريقيا.. بابا الفاتيكان يصل إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية

وصل بابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الثلاثاء إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تمثل المحطة الأولى في جولة ستقوده أيضا إلى جنوب السودان.

وقال البابا (86 عاما) للصحفيين المرافقين له في الرحلة "إنها زيارة جميلة، كنت أود أيضا أن أزور مدينة غوما لكن بسبب الحرب لا يمكنني ذلك".

وفي رحلته الدولية الـ40 منذ انتخابه عام 2013، والخامسة إلى القارة الأفريقية، سيدعو البابا الأرجنتيني إلى إسكات الأسلحة في بلد يشهد أعمال عنف دامية حيث يعيش ثلثا سكانه البالغ عددهم 100 مليون نسمة بأقل من 2.15 دولار في اليوم.

Tomorrow I will depart on an Apostolic Journey to the Democratic Republic of the Congo and to the Republic of South Sudan. I greet with affection those beloved peoples who await me. I ask everyone, please, to accompany this Journey with their prayers.

