رفضا لقرارات الهدم.. الإضراب يعم جبل المكبر بالقدس والاحتلال يقتحم جنوب غربي جنين

عمّ الإضراب بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، رفضا لقرارات الاحتلال بهدم المنازل والمنشآت، في وقت اقتحمت فيه آليات عسكرية إسرائيلية بلدتي عرابة وفحمة جنوب غربي جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية بأن البلدة أُغلقت بالإطارات وسُكبت الزيوت في الشوارع لمنع وصول آليات الاحتلال وتنفيذ أي عملية هدم جديدة.

وأضافت أن الإضراب شلّ جميع مناحي الحياة في البلدة بما فيها المدارس والقطاع التجاري.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أصدر تعليمات بالشروع والتسريع في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت برفقة آليات عسكرية جبل المكبر الأحد الماضي، لهدم منزل مكون من طابقين بحجة عدم الترخيص.

حماس تدعو للنفير

من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني إلى توسيع الإضراب والنفير للتصدي "لمجزرة الهدم التي يعتزم الاحتلال تنفيذها في القدس المحتلة خاصة في جبل المكبر".

وشدد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، على ضرورة "تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال" ليعمّ كل مناطق الاحتكاك في الضفة والداخل المحتل.

وأكد حمادة أن "الدفاع عن جبل المكبر والاشتباك مع العدو اليوم مهم للدفاع عن القدس والأسرى والأسيرات، الذين يتعرضون لأبشع حملة قمع في جميع السجون".

لا تزال الاحتجاجات والاضراب الشعبي يعم ارجاء وبلدات #القدس ، والتي قد بدأت منذ عدة ليال في حالة من الاشتباك والتظاهرات الشعبية مع الاحتلال، رفضا لسياسات الاحتلال وعقابه الجماعي وعزمه تنفيذ عمليات هدم تطال أكثر من 100 منزل في #جبل_المكبر و #شعفاط وغيرها .#اوقفوا_هدم_القدس pic.twitter.com/szHMPOzgD9 — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) January 31, 2023

الاحتلال يقتحم جنوب غربي جنين

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء فلسطينيا من مخيم جنين على حاجز عسكري نصبته عند مفترق دوار بلدة عرابة بغرب جنين.

⭕ نادي الاسير: الاحتلال يعتقل الشاب محمد اسامة محاميد وفؤاد جاد الله محاميد من قرية ابو ضعيف شرق جنين خلال مرورهما على حاجز عسكري على دوار عرابة جنوب جنين pic.twitter.com/iv3Onu60wH — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 31, 2023

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال اعتقل فلسطينيا عقب إيقاف مركبته في المنطقة المذكورة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عرابة وفحمة جنوب غربي جنين، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.