الاتحاد الوطني للتعليم يقر إضراب المعلمين غدا في بريطانيا بعد فشل محادثاته مع الحكومة

أعلن الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا أن إضراب المعلمين المقرر غدا الأربعاء سيمضي قدما بعد فشل محادثاته مع وزيرة التعليم جيليان كيغن في التوصل إلى تسوية.

وقال الاتحاد إن الحكومة لم تكن ترغب في الانخراط بجدية لتسوية نزاع طويل بشأن الأجور التي تدهورت مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وتفاقم أزمة المعيشة في البلاد.

ويتزامن إضراب المعلمين غدا مع إضرابات أخرى مقررة منها إضراب موظفي قطاع الصحة من ممرضين ومسعفين.

فقبل أسبوع، بدأ آلاف من موظفي خدمة الإسعاف إضرابا في معظم أنحاء إنجلترا وويلز، للمرة الثالثة في أقل من شهرين، بعد إخفاق المحادثات بين نقاباتهم والحكومة في التوصل إلى تسوية بشأن تحسين الأجور وظروف العمل.

وقد حذر اتحاد "يونِسون" (UNISON)، وهو أكبر اتحاد لموظفي القطاع العام، وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت من أن الإضرابات ستستمر ما لم يعمل على توفير الزيادات المطلوبة في الأجور.

ويمتد الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا، حيث بلغ معدّل التضخم 10.5% وفق الأرقام الأخيرة، غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصا مزمنا في التمويل والعاملين متأثر بشكل خاص.