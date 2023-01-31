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الاتحاد الوطني للتعليم يقر إضراب المعلمين غدا في بريطانيا بعد فشل محادثاته مع الحكومة

Ambulance workers begin strike in England, Wales
إضراب للمسعفين في بريطانيا (الأناضول)
31/1/2023

أعلن الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا أن إضراب المعلمين المقرر غدا الأربعاء سيمضي قدما بعد فشل محادثاته مع وزيرة التعليم جيليان كيغن في التوصل إلى تسوية.

وقال الاتحاد إن الحكومة لم تكن ترغب في الانخراط بجدية لتسوية نزاع طويل بشأن الأجور التي تدهورت مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وتفاقم أزمة المعيشة في البلاد.

ويتزامن إضراب المعلمين غدا مع إضرابات أخرى مقررة منها إضراب موظفي قطاع الصحة من ممرضين ومسعفين.

فقبل أسبوع، بدأ آلاف من موظفي خدمة الإسعاف إضرابا في معظم أنحاء إنجلترا وويلز، للمرة الثالثة في أقل من شهرين، بعد إخفاق المحادثات بين نقاباتهم والحكومة في التوصل إلى تسوية بشأن تحسين الأجور وظروف العمل.

وقد حذر اتحاد "يونِسون" (UNISON)، وهو أكبر اتحاد لموظفي القطاع العام، وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت من أن الإضرابات ستستمر ما لم يعمل على توفير الزيادات المطلوبة في الأجور.

ويمتد الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا، حيث بلغ معدّل التضخم 10.5% وفق الأرقام الأخيرة، غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصا مزمنا في التمويل والعاملين متأثر بشكل خاص.

المصدر : الجزيرة