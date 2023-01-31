إيطاليا تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا للقادمين من الصين

أمر وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلاتشي، اليوم الثلاثاء، بتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين.

وستطلب إيطاليا من القادمين من الصين نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19″ في غضون 48 ساعة قبل المغادرة بالإضافة إلى احتمال إجراء مسحات إضافية "على أساس عشوائي" عند وصولهم المطار.

ويتناقض موقف روما مع موقف باريس التي مددت السبت الماضي، نظام فحوص كورونا الإلزامية للوافدين من الصين حتى 15 فبراير/شباط المقبل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت إيطاليا فحوصا إلزامية لكشف إصابات "كوفيد-19" وطلبت وثائق توضح التاريخ المرضي المرتبط بالفيروس للركاب القادمين من الصين.

وسيبدأ سريان الأمر الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية اعتبارا من غد الأربعاء وحتى نهاية فبراير/شباط المقبل.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، فرضت أكثر من 12 دولة قيودا على هذه الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار، بعد تصاعد القلق بشأن بياناتها الرسمية حول الفيروس.

وكانت بكين وضعت بشكل مفاجئ حدا لسياستها الصارمة "صفر كوفيد" نهاية العام الماضي 2022، التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة، بعد 3 سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى.