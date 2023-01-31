إيران تعلن تفكيك خلية "تخريبية" في محافظة مركزي بوسط البلاد

أعلن ممثل وزارة العدل في محافظة مركزي في وسط إيران عبد المهدي الموسوي أن قوات الاستخبارات الإيرانية فككت خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية داخل المحافظة.

وأضاف الموسوي أن هذه المجموعة كانت على صلة بجهات معادية للنظام الإيراني خارج البلاد.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض -حتى الآن- على 5 أشخاص من العناصر الرئيسة في هذه الخلية بعد عمل استخباراتي معقد ومتكامل، مؤكدا أن السلطات الأمنية تلاحق عنصرين من هذه الخلية لإلقاء القبض عليهما.

يذكر أن إيران اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواطنين يحملون الجنسية البريطانية، واتهمت الدول الغربية بالضلوع في أعمال الشغب الأخيرة، كما اعتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عددا ممن قالت إنهم عملاء للمخابرات الفرنسية، وذلك أيضا على خلفية الاحتجاجات في البلاد.

ويأتي إعلان تفكيك الخلية بعد يوم من تصريح مسؤول إيراني للجزيرة بأن الهجوم على منشأة عسكرية بإقليم أصفهان وسط البلاد مساء السبت الماضي بطائرات مسيرة انطلق من داخل إيران، إذ قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في الهجوم.

وبينما قالت صحف إسرائيلية وأميركية، نقلا عن مصادرها الخاصة، إن الهجوم حقق نجاحا كبيرا، قللت إيران من تأثير الهجمات، مدّعية أنها تسببت في أضرار طفيفة فقط، ولا توجد طريقة محايدة لتقييم نتائج هذا الهجوم بدقة بناء على المصادر المفتوحة.