فنلندا ترد على أردوغان حول رسالة "صادمة" قد يوجهها للسويد بشأن الانضمام للناتو

أعرب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن رغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفقة السويد وليس كلا على حدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده هافيستو، اليوم الاثنين، علق فيه على تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بخصوص عضوية فنلندا في الناتو.

وقال أردوغان خلال لقاء بتجمع شبابي في ولاية بيليجيك وسط تركيا، أمس الأحد، "يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذا لزم الأمر، وهذا سيصيب السويد بصدمة"، في إشارة إلى احتمال موافقة أنقرة على انضمام هلسنكي دون ستوكهولم إلى حلف الناتو.

وعلّق هافيستو في هذا الخصوص "ما فهمناه من تصريحات الرئيس أردوغان أن تركيا ترغب في تسريع انضمامنا إلى الناتو".

واستدرك بالقول "اتخذنا خطوات إيجابية بشأن الانضمام إلى الناتو في الأشهر العشرة الماضية، السويد هي أقرب حليف لنا في مجال الصناعات الدفاعية والسياسة الخارجية ونرغب في دخول الحلف معا"، وفق تعبيره.

وصرح هافيستو أنه أجرى اتصالات مع وزيري خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو والسويد توبياس بيلستروم، عقب تصريح الرئيس أردوغان، مشيرا إلى أن الموافقة على عضوية فنلندا والسويد ستعود بالفائدة على الدول الأعضاء في الناتو.

وكان هافيستو نفسه قال الأسبوع الماضي إن على بلاده دراسة احتمال الانضمام للناتو من دون السويد، وذلك بعد يوم من استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم أنقرة لملف ترشح السويد لعضوية الحلف عقب حرق المصحف الشريف في ستوكهولم من قبل يميني متطرف، في حادثة أثارت غضب أنقرة وعواصم عربية وإسلامية.

وإثر حادثة حرق المصحف، قررت أنقرة تأجيل الاجتماع الخاص بالآلية الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا المتعلق بانضمام الدولتين إلى حلف الناتو.

واليوم الاثنين، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موقف الرئيس أردوغان إذ قال إن تركيا قد تقيم طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بمعزل عن السويد.

وقال جاويش أوغلو "من العدل التمييز بين دولة تمثل إشكالية (في إشارة إلى السويد) وأخرى أقل إشكالية. يمكننا تقييم طلبات الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الفنلندية والسويدية) بشكل منفصل إذا اتخذ الحلف وهذه الدول قرارا بشأن هذا".

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتتعين موافقة جميع الدول الأعضاء لإقرار الانضمام. ولم تصدق تركيا والمجر بعد على عضوية الدولتين.

وتتّهم تركيا خصوصا السويد وفنلندا بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه على غرار وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وعلى عكس الحال مع السويد، أعربت تركيا في الأشهر الأخيرة عن عدم وجود اعتراضات كبيرة على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.