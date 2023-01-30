وزارة التموين المصرية ترد على فيديو "القهوة المغشوشة" بمسحوق السيراميك

ردّت وزارة التموين المصرية على مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر ضبط أطنان من مسحوق الشاي و"النسكافيه"، نافية استخدام مسحوق السيراميك في عملية التصنيع، كما أشاعت بعض وسائل الإعلام المحلية مؤخرا.

رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، قال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" إن "مقطع الفيديو المتداول عبر المنصات به جزء حقيقي وآخر غير حقيقي"، واستبعد أن تكون المنتجات المضبوطة مصنعة من مسحوق البلاط أو السيراميك، "لأنها لا تذوب في الماء أصلا".

وأوضح خليل، أنه تم بالفعل ضبط مصنع غير رسمي يقوم بتقليد العلامات التجارية الشهيرة، ومنها "نسكافيه" و"كوفي ميكس"، مشددا على أنه "لا يمكن الجزم بأنه تم استخدام بودرة (مسحوق) سيراميك، كما أن بودرة السيراميك لا تذوب في المياه".

رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية أشار إلى أن المصنع الظاهر في مقطع الفيديو المتداول يعيد تدوير العبوات منتهية الصلاحية، ويضعها في عبوات أخرى بصلاحية جديدة.

وأضاف أنه "تم إرسال عينات للمعامل، لفحص المواد بداخل العبوات". وقال "قد يكون مستخدما مواد غير مطابقة للمواصفات أو أقل من الجودة المطلوبة، وهو أمر يضر بالمصانع المرخصة والشركات الكبيرة".

وتابع "ننتظر نتيجة التحاليل من معامل وزارة الصحة، وصاحب المصنع تنتظره عقوبة أخرى، بخلاف عقوبة منشأة دون ترخيص".

ومن المنتظر أن يتعرض صاحب المصنع لعقوبات وغرامة قد تصل قيمتها إلى مليوني جنيه، ومصادرة البضائع بتهمة تقليد العلامات التجارية، فضلا عن عقوبة أخرى تتعلق بالغش التجاري وتصل للسجن من 3 إلى 7 سنوات، وفقا للمسؤول المذكور.

"المنتجات المغشوشة" تتصدر الترند في مصر

وتصدر وسم "المنتجات المغشوشة" الترند المصري، خلال الساعات الأخيرة، بعد نحو 10 أيام من ضبط حوالي 3 أطنان من خامات المنتجات المقلدة، داخل أحد المصانع في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية (شمال مصر).

وأثارت مقاطع فيديو متداولة، عبر المنصات المصرية، حالة من الفزع والخوف بين روادها، بعد رؤية المنتجات المقلدة ومكان تصنيعها المتردي.

ضبط مصنع في مصر ينتج نسكافيه من بودرة البلاط ! pic.twitter.com/m8oeZPAs2A — مباشر نيوز (@mobashernewss) January 28, 2023

وأظهرت المقاطع مشروبات كـ"الشاي والنسكافيه"، لم يستطع مغردون التفرقة بينها وبين المنتجات الأصلية، بعضها منتهي الصلاحية.

ونشرت صحيفة القاهرة 24 المحلية صورًا، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت إنها جديدة لضبط 3 أطنان من مسحوق الشاي و"النسكافيه" وأضافت أنها مخلوطة بـ"بودرة البلاط".

وقبل أيام، شنت وزارة التموين بمحافظة الغربية حملة على أحد المصانع غير النظامية، أسفرت عن ضبط 5 ملايين عبوة كانت معدة للبيع في الأسواق، رغم أنها مقلدة لشركات تجارية معروفة وتحمل الاسم نفسه.

وبحسب موقع "تحيا مصر"، فقد قدم برلمانيون طلبات إحاطة حول الموضوع، إذ قال عضو مجلس النواب شحاتة أبو زيد، إنه تقدم بطلب إحاطة بالبرلمان، موجه لرئيس الوزراء ووزيري التموين والصناعة، معقبا: "المصنع استخدم بودرة البلاط لإنتاج النسكافيه".

أما صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فقالت إن البرلماني محمود قاسم تقدّم بطلب إحاطة هو الآخر، بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية، بعد حالة الهلع التي أصابت المواطنين بعد انتشار "النسكافيه المغشوش".