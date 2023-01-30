"لا أريد أن أؤذيك".. بوريس جونسون يقول إن بوتين هدده بالقتل بصاروخ والكرملين يكذبه

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له، في مكالمة هاتفية قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، "لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جونسون قوله إن المحادثة "غير العادية" جرت في فبراير/شباط الماضي بعد أن زار كييف، في محاولة أخيرة لإظهار الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم روسي.

من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بالكذب، وقال -في إفادته الصحفية اليوم الاثنين- إن "ما قاله السيد جونسون ليس صحيحا، وبصورة أدق، هو كذب. وعلاوة على ذلك، أقول إنه إما كذبة واعية، وحينها يجب الاستفسار عن الغرض الذي يكذب من أجله، وإما كذبة غير واعية، وفي هذه الحالة فإنه لم يفهم ما كان يتحدث عنه الرئيس بوتين، وحينها يصبح الأمر غير مريح بعض الشيء بالنسبة لمن يتحاور معنا".

وردد جونسون، الذي ظهر كداعم قوي لإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأشهر التي أعقبت الحرب الروسية، زعمه هذا في سلسلة وثائقية جديدة من 3 أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، تبحث في كيف تصارَع الغرب مع بوتين خلال السنوات التي سبقت الحرب في أوكرانيا.

وقام رئيس الوزراء الأسبق، الذي أُجبر على ترك منصبه رئيس وزراء بريطانيا سبتمبر/أيلول الماضي، بزيارة كييف في أوائل فبراير/شباط 2022 لتحذير روسيا من أن الحرب على أوكرانيا ستكون كارثية.

وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من أنه ستكون هناك عقوبات غربية أكثر صرامة إذا أمر بشن حرب على أوكرانيا.

وقال أيضا إنه أبلغ الزعيم الروسي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة دعم الدول الغربية لأوكرانيا، مما يعني "مزيدا من وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وليس تراجع وجوده" على حدود روسيا.

وتابع أن بوتين قال له خلال المكالمة "بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب.. ماذا يعني أي وقت قريب؟ فقلت: حسنا، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور. أنت تعرف ذلك جيدا".

وأضاف جونسون "لقد هددني نوعا ما"، موضحا أن بوتين قال له "بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة"، أو شيئا من هذا القبيل.