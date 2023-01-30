نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة لمشاورات مع واشنطن وتصرفاتها تهدد باحتمال مواجهة مباشرة

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن التصرفات الأميركية تهدد باحتمال مواجهة مباشرة، في إشارة -على ما يبدو- إلى سعي الولايات المتحدة الحثيث لتزويد أوكرانيا بدبابات وأسلحة ثقيلة، معتبرا أن انتهاء معاهدة "نيو ستارت" (New START) للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن عام 2026 أمر وارد.

وفي شأن آخر، قال ريابكوف إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما بشأن تبادل السجناء، ولكن ليس من المرجح أن ينتهي الأمر بتبادل يشمل جميع السجناء لدى الجانبين.

وأضاف -في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية ريا نوفستي- أنه من غير المحتمل أن تكون هناك خيارات واقعية في هذا الملف، مشيرا إلى أن موسكو مستمرة في تبادل المعلومات بشان السجناء، لكن هذه المسألة تحتاج إلى الصمت، حسب قوله.

وأكد نائب وزير الخارجية أن موسكو مستعدة لمشاورات مع واشنطن بشأن العلاقات الثنائية، وبشأن إيجاد حلول للمسائل ذات الاهتمام المشترك، معتبرا أن هذا المشاورات مفيدة لضبط ساعة العلاقات الثنائية بينهما، حسب قوله.

وكان ريابكوف قال -في تصريحات سابقة- اليوم الاثنين "في الظروف الحالية، عندما أعلنت واشنطن قرارها تزويد أوكرانيا بالدبابات، ويتنافس أتباعها -بما في ذلك كندا- على من سيرسل دبابات أكثر، لا توجد فائدة من التحدث، ليس فقط مع النازيين الأوكرانيين، بل ومع من يحركهم كدمى".

وأضاف "موقفنا معروف جيدا حتى بالنسبة لواشنطن. نحن على استعداد لدراسة أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها".

وقال ريابكوف "من الواضح أن واشنطن ليست فقط المخرج الرئيسي في هذه الأزمة الأوكرانية برمتها، بل إنها أيضا المستفيد الرئيسي منها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تختبر في أوكرانيا منتجات صناعاتها الحربية، وأنها تصر على إرسال المعدات العسكرية من حلفائها "للتخلص منها" في مسرح العمليات الأوكراني، وذلك بهدف إجبار الأوروبيين على شراء السلاح الأميركي بمليارات الدولارات، حسب قوله.