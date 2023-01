شاهد.. هجوم بسكين في مترو بروكسل و3 جرحى أحدهم في حالة حرجة

أصيب 3 أشخاص بجروح، أحدهم "حالته حرجة"، في هجوم بسكين اليوم الاثنين داخل محطة للمترو في حي المؤسسات الأوروبية ببروكسل، قبل أن تلقي الشرطة القبض على المهاجم، حسب ما أعلنته السلطات.

وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز -في تغريدة على تويتر- "هجوم بسكين في محطة شومان، والتنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (…) أتاح توقيف المهاجم بسرعة".

ولم تدل الشرطة البلجيكية بأي معلومات عن دوافع المهاجم، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطّلع أن المشتبه فيه الموقوف "لديه ماض من الاضطرابات العصبية".

وذكر مترو بروكسيل -عبر حسابه على تويتر- أن حركة القطارات في المترو أوقفت بأمر من الشرطة.

Knife attack in #Brussels metro –#Schuman 2 men, a woman injured. One of them more seriously. The attacker arrested pic.twitter.com/OucMjAWy7g

— Eirini Zarkadoula (@ezarkadoula) January 30, 2023