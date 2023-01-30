شمل مصير اللاجئين ومنح الجنسية للأجانب.. المعارضة التركية تعلن برنامجها لحكم البلاد في حال فوزها بالانتخابات

إسطنبول- أعلنت 6 أحزاب تركية معارضة -اليوم الاثنين- برنامجها السياسي الذي ستتبعه في حال فوزها بالانتخابات العامة المقبلة التي ستنعقد حسب تصريحات رسمية في 14 مايو/أيار القادم.

وشمل البرنامج المعلن الذي نشر في كتاب مؤلف من 240 صفحة، واطلعت الجزيرة نت على نسخة منه، جميع المجالات في السياسات الداخلية والخارجية ولا سيما الاقتصاد والاستثمار وملفات اللاجئين ومنح الجنسية للأجانب.

وجاء إعلان البرنامج الذي أطلق عليه اسم "نص اتفاق السياسات المشتركة" في حفل تعريفي حضره رؤساء الأحزاب المشاركة في اجتماعات ما يعرف بـ"الطاولة السداسية"، وهي أحزاب: الشعب الجمهوري، والجيد، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والسعادة، والديمقراطي.

ويتألف نص الاتفاق من 9 عناوين رئيسة، ويحتوي على ما يزيد على ألفي قانون وتشريع ووعد انتخابي تتعهد أحزاب المعارضة بالعمل على تحقيقها في حال فوزها في الانتخابات وتسلمها حكم البلاد.

السياسة الداخلية

تعهد قادة الأحزاب الستة، في الوثيقة التي كشف عنها اليوم، بجعل مدة ولاية رئاسة الجمهورية 7 سنوات غير قابلة للتجديد، وإعادة مقر الرئاسة إلى قصر تشانكايا في أنقرة وفتح جميع الاستراحات والقصور الرئاسية أمام المواطنين والزائرين. ووعدت المعارضة ببيع الطائرات الرئاسية كافة.

كما تعهدوا بخفض العتبة الانتخابية إلى 3% أمام الأحزاب لدخول البرلمان، وتقديم مساعدة من خزينة الدولة للأحزاب التي تتمكن من الحصول على 1% من الأصوات فما فوق.

وجاء في الوثيقة أن المعارضة ستلغي العمل بنظام الوصاية على البلديات.

الاقتصاد والضرائب

ومن أبرز ما تضمنه برنامج الحكم للمعارضة على صعيد الاقتصاد والاستثمار:

– العمل على خفض التضخم إلى خانة واحدة بشكل ثابت خلال عامين مع العمل على إعادة الاعتبار لليرة التركية.

– مضاعفة نصيب الفرد من الدخل القومي على الدولار الأميركي إلى 200% في غضون 5 سنوات.

– نقل فروع البنك المركزي التركي الموجودة في مدينة إسطنبول إلى العاصمة أنقرة.

– إلغاء مشروع قناة إسطنبول، وفحص الأعمال التي أجريت في هذا الصدد حتى الآن من النواحي الاقتصادية والقانونية والتقنية.

– إلغاء جميع المناقصات والعقود المتعلقة بمشاريع المدن الطبية التي لم تنجز بعد.

– إلغاء رسوم الخروج من البلاد وخفض رسوم استخراج جواز السفر.

السياسة الخارجية

أما على صعيد السياسة الخارجية فقد ركز برنامج المعارضة على منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط الذي يشهد توترًا مطردًا مع اليونان.

وجاء في نص برنامج المعارضة التركية: "ستحترم تركيا استقلال دول منطقة الشرق الأوسط وسيادتها ووحدة أراضيها، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. لن تكون تركيا دولة تنحاز في تعاطيها مع المشاكل فيما بين دول المنطقة، بل دولة تسهّل الحلول".

ومن جهة أخرى، قالت المعارضة إنه "سيجري العمل على تحويل بحر إيجة إلى منطقة سلام وتعاون وحسن جوار".

كما ستعمل المعارضة التركية في حال فوزها بالانتخابات على إعادة البلاد إلى المشاركة بمشروع صناعة طائرات "إف-35" الأميركية، وفق الوثيقة المعلنة اليوم.

ملف اللاجئين والأجانب

وجاء في نص اتفاق سياسات الحاكم الصادر عن المعارضة اليوم أنه سيتم العمل على إعادة اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (يبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين ونصف المليون) في أقرب وقت ممكن، كما ستعقد اتفاقيات مع البلدان المصدرة للاجئين في هذا الصدد.

وستُعاد هيكلة المؤسسات المتعلقة باللاجئين وعلى رأسها مديرية إدارة الهجرة، مع عدم السماح بتشكيل تجمعات "غير منضبطة" للاجئين في الأحياء والمناطق والولايات التركية.

وتعهدت المعارضة بإعادة النظر في اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 المتعلقة بتوزيع اللاجئين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا.

كما تضمن برنامج المعارضة إيقاف منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار أو وضع ودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التركية.

وحتى اليوم لم تستقر الأحزاب المعارضة بعد على اختيار مرشحها في انتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن من المتوقع الإعلان عنه في فبراير/شباط المقبل، وفق مراقبين.