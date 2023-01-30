السماح لحامليها بدخول أراضي الدولة لمدة عام.. الداخلية القطرية تعلن تمديد صلاحية بطاقة هيّا

الدوحةـ أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين الخاصة بكأس العالم قطر 2022، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر حتى 24 يناير/كانون الثاني 2024 وفق شروط وضوابط محددة.

وكانت بطاقة "هيّا" إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم الماضية للدخول إلى الملاعب المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام أيام المباريات خلال البطولة، كما كانت تعد تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارجها.

وحددت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم -نشر على موقع تويتر- ضوابط استخدام بطاقة هيّا لدخول البلاد وهي:

إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيّا.

لا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.

الحصول على التأمين الصحي خلال فترة البقاء في الدولة.

تذكرة سفر ذهاب وعودة.

المميزات والشروط الخاصة بتمديد صلاحية بطاقة #هيّا لدخول دولة #قطر، اعتبارا من تاريخه وحتى 24/1/2024 #الداخلية_قطر pic.twitter.com/1Rz1LUlnXl — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) January 30, 2023

وأضافت الوزارة في بيانها أن بطاقة هيّا تتيح لحامليها من الزوار، وفقا لهذا التمديد، استخدام خدمة "هيّا معي" للتقديم لـ 3 من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال التطبيق أو منصة هيّا، كما تتيح الدخول والخروج من وإلى قطر لسفرات متعددة، فضلا عن استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب دفع أية رسوم.

وأشارت الداخلية القطرية إلى أن هذه الشروط تنطبق على كافة حاملي بطاقة هيّا بفئاتها المختلفة، والتي كان معمولا بها خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.