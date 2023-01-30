بين الأسف والسخرية.. التونسيون يتفاعلون مع نتائج الانتخابات التشريعية ونسب المشاركة

أثارت نسبة العزوف المرتفعة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت يوم أمس الأحد، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت هزيمة أحمد شفتر، كبير داعمي الرئيس قيس سعيد بأصداء واسعة على المنصات التونسية وسط حالة من السخرية.

وبحسب ما كشفته أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد أدلى 887 ألفا و639 شخصا فقط بأصواتهم من مجموع 7 ملايين 800 ألف ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي الليلة الماضية.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 11.22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

على وقع أزمة مركبة سياسيا واقتصاديا، ومؤشرات تشير إلى أضعف نسبة تصويت منذ الثورة، جرى التصويت في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية | تقرير: فتحي إسماعيل #الأخبار pic.twitter.com/tS3wm1zOUZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2023

صور ومواقف

ومع بداية الاقتراع تناقل صحفيون وناشطون صورا عديدة لمكاتب الاقتراع التي كانت فارغة وخالية من الناخبين، حتى إن الصحفي التونسي بسام بونيني نشر صورة تلخص الوضع وعلّق عليها: "20 صحفيا وناخب وحيد".

#تونس عشرون صحفيا وناخب وحيد pic.twitter.com/XRKyGLv00k — Bassam Bounenni بسام بونني (@bbounenni) January 29, 2023

وكدليل على مقاطعة الانتخابات، حظي ردّ سيدة مسنة على سؤال مراسل القناة الوطنية الأولى الرسمية، بشأن مشاركتها وأجواء الاقتراع، بانتشار واسع.

وقالت السيدة إنه تم اصطحابها من دار المسنين إلى مكتب الاقتراع، في إشارة إلى عدم علمها بذلك، وإلى توظيف مؤسسات الدولة "لإنجاح" العملية الانتخابية.

وفي تعليقها على النتائج قالت الصحفية والكاتبة التونسية وجدان بوعبد الله، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في دوريها الأول والثاني تعد الأدنى في العالم.

وفي تدوينة سابقة لها اعتبرت بوعبد الله أن الفائزين في هذا المشهد هم الذين راهنوا على فشل الربيع العربي ودفعوا الكثير في سبيل تحقيق سقوطه.

لقد فازوا، أعني أولئك الذي راهنوا على فشل الربيع العربي ودفعوا الكثير في سبيل تحقيق سقوطه يمكنني أن أقول لكم: لقد فزتم. لكن هل الرهان على الديكتاتورية يمنحكم الشعور بالرضا والتفوق؟ هل الرداءة هي مبتغاكم؟ أتساءل ولا أتنتظر أجوبة. لقد زهدت في كل شيء — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) January 29, 2023

فشل ومطالبة

أما الصحفية أسماء البكوش فاعتبرت أن الأمر يمكن تلخيصه بكل بساطة ووضوح، في كون نظام الاقتراع على الأفراد فاشلا وأنه لا وجود لانتخابات وحياة سياسية بلا أحزاب، وتابعت بأن الخزان الانتخابي الشبابي الذي صوّت لك انتهى يا سيادة الرئيس.

وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021.

واعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي أن أي سياسي له ذرة من الشرف (يجب) أن يستقيل بعد هذه الصفعة الرابعة، وأكد أن مهمة شعب المواطنين بكل أطيافه التعجيل بنهاية هذه المأساة المضحكة وإقالة هذا الرجل (الرئيس سعيّد) واستعادة المسار الديمقراطي.

وتفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

أي سياسي له ذرة من الشرف يستقيل بعد هذه الصفعة الرابعة

والنزع الرابع لكل شرعية للمنقلب …

لكن لمن تقرأ في زبورك يا داوود … مهمة شعب المواطنين بكل أطيافه التعجيل بنهاية هذه المأساة المضحكة وإقالة هذا الرجل واستعادة المسار الديمقراطي pic.twitter.com/bAhxXy3hjK — منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) January 30, 2023

وبرّر الرئيس قراره آنذاك بتعطّل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادّة بين الكتل السياسية في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

ما رأيكم في الانتخابات التشريعية التونسية التي تجري في دورها الثاني اليوم؟ ولماذا لا تهتم غالبية الشعب التونسي بالتصويت؟ التفاصيل في #ألف_ياء#تونس @Rawaak pic.twitter.com/t6mpG2SIaC — الجزيرة O2 (@AlJazeeraO2) January 29, 2023

انتخابات ورهان

وفي قراءته لهذا الوضع، اعتبر الكاتب والباحث التونسي في العلاقات الدولية والإسلام السياسي، جلال الورغي، أن قيس سعيد راهن على انتخابات هندسها بنفسه لشرعنة انقلابه على الدستور وتركيز مؤسسات صورية يتحكم فيها وخاضعة له، لكن الشعب التونسي كان له رأي آخر وقاطع الانتخابات بنسبة 90%.

وبيّن الورغي أن الشعوب الحرة لا يمكن استدراجها لصندوق أشبه بالفخ، لإعادتها لحكم الفرد.

#تونس #قيس_سعيد راهن على #انتخابات هندسها بنفسه لشرعنة انقلابه على #الدستور وتركيز مؤسسات صورية يتحكم فيها وخاضعة له، لكن #الشعب_التونسي كان له رأي آخر وقاطع الانتخابات بنسبة 90 بالمائة..الشعوب الحرة لا يمكن استدراجها لصندوق أشبه بالفخ، لاعادتها لحكم الفرد#يسقط_الانقلاب_في_تونس pic.twitter.com/wwC2SGNBEv — Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) January 29, 2023

ولم تقتصر التعليقات على التونسيين فقد اهتم المغردون والناشطون العرب بما يحدث في تونس، التي مثّلت لسنوات طويلة أيقونة الثورات العربية، وعن هذا الأمر قال الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، إن الجولة الثانية من انتخابات تونس البرلمانية تكرّر نسبة المشاركة الأسوأ في العالم؛ والتي شهدتها الجولة الأولى، وبيّن أن النسبة الجديدة لم تتجاوز 11.3%؛ رغم الحشد.

واعتبر الزعاترة أن الشعب يؤكد موقفه: لا شرعية للانقلاب ولا سوق لـ"شعبوياته" بعد الآن.

الجولة الثانية من انتخابات تونس البرلمانية تكرّر نسبة المشاركة الأسوأ في العالم؛ والتي شهدتها الجولة الأولى.

النسبة الجديدة لم تتجاوز 11.3%؛ رغم الحشد.

الشعب يؤكد موقفه: لا شرعية للانقلاب ولا سوق لـ"شعبوياته" بعد الآن.

ماذا بعد؟

مصير سعيّد بيد الجيش؛ ما لم يفرض الشعب مساره الخاص. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 29, 2023

وتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.

وحظي فشل حصول أحمد شفتر، العضو في الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالحصول على مقعد في البرلمان الجديد، باهتمام واسع حيث اعتبر كثيرون أن فشل شفتر، الذي يعرف بـ"كبير المفسرين" يعتبر صفعة لمشروع الرئيس السياسي.

وعن هذا الأمرعلّقت الناشطة في حقوق الإنسان والصحفية نزيهة رجيبة (المعروفة بأم زياد) بالقول: هزيمة في هزيمة، هُزم شفتر.

من جهته، قال السياسي وأستاذ علم الاجتماع بالجامعات التونسية سالم الأبيض، في تعليقه على الأمر إن مدينة جرجيس (الدائرة الانتخابية لشفتر) تقبر الشعبوية والأوهام التفسيرية وتؤكّد نهاية شرعية ومشروعية الرئيس.

ودون الناشط الدكتور ذاكر ألاهيذب، عبر حسابه في فيسبوك، بلهجة ساخرة "أنا متأكد أن الرئيس سيخرج بمرسوم في الشوط الثالث من أجل إنقاذ كبير المفسرين"، في إشارة إلى أحمد شفتر.

يشار إلى أن الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، قاطعت الانتخابات التي جرت بنظام الاقتراع على الأفراد، منذ الدور الأول وهي تطالب بتنحي سعيد عن الحكم وإلغاء دستور 2022 الذي وضعه عبر استفتاء، معززا صلاحيات الرئيس بشكل كبير.