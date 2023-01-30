جيش الاحتلال يرصد تسلل شخص عبر الحدود إلى لبنان ويحقّق في هويته

أعلنت إسرائيل -اليوم الاثنين- أنها رصدت تسلل شخص من حدودها إلى لبنان دون الكشف عن هويته.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب "رصد صباح اليوم الاثنين عبور شخص عبر الحدود من إسرائيل إلى لبنان".

وأوضح البيان "هناك اتصالات متواصلة مع جهات الارتباط والاتصال"، دون تحديد هويتها.

ولم يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الشخص وأسباب تسلله عبر الحدود، كما لم يصدر تعقيب من الجانب اللبناني حتى عصر اليوم.

ويأتي الحادث في وقت تعيش فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة تأهب عقب هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس يومي الجمعة والسبت الماضيين أسفرا عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 12 بجروح، وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الخميس الماضي مخيم جنين واستشهاد 9 فلسطينيين جراء ذلك الاقتحام.