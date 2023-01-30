15 جريحا من أمن النظام السوري بانفجار عبوة ناسفة في درعا

أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن التابعين للنظام السوري اليوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوردت الوزارة في بيان أن عناصر قوى الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق عائدين من مهمة لهم في محافظة درعا، حين تم استهداف حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على الطريق السريع بين دمشق ودرعا بعبوة ناسفة.

وجاء في البيان أن 7 من المصابين جراحهم خطيرة، ولم يحدد البيان من المسؤول عن الانفجار كما لم تتبن أي جهة العملية.

وتشهد محافظة درعا عمليات استهداف بشكل متكرر لقوات النظام السوري والأشخاص الذين يعملون معه، كما يتكرر بين حين وآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أيضا عددا منها.

وكانت قوات النظام دخلت في سبتمبر/أيلول 2021 معقل المقاتلين المعارضين في مدينة درعا في جنوب البلاد، بموجب اتفاق رعته موسكو.

وبعد الثورة ضد النظام السوري عام 2011 ولجوء الأخير لقمع معارضيه بعنف، أدى ذلك لمقتل نحو نصف مليون شخص وتسبب بدمار هائل للبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.