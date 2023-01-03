الخارجية الكويتية: السلطات التونسية أفرجت عن الشيخ محمود الرفاعي

أفرجت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء عن المقرئ الكويتي الشيخ محمود الرفاعي، الذي اعتقل برفقة 5 آخرين أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في تونس.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله الصباح "نجاح الجهود الدبلوماسية الكويتية في الإفراج عن المواطن محمود الرفاعي في تونس".

وقال الصباح لصحيفة "الرأي" إن "العلاقة الشخصية والقوية بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ساهمت في سرعة احتواء القضية وحلها، حيث ساهم القصر الرئاسي في إنهاء الإجراءات على وجه السرعة".

وفي 29 ديسبمر/كانون الأول 2022، ألقت السلطات التونسية القبض على الرفاعي أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في معهد زيد بن ثابت لعلوم القرآن بولاية قفصة جنوبي غربي تونس، وأحيل إلى القضاء ‬بتهمة‮ ‬تعاطي‭ ‬نشاط‭ ‬ديني‭ ‬دون‭ ‬ترخيص.

واعتاد الشيخ الرفاعي الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بمعهد زيد بن ثابت لعلوم القرآن، الذي أسسه بيت الزكاة الكويتي في ولاية قفصة.

اتصل بي وزير الخارجية وأبلغني مشكورًا بأن سفارتنا بتونس متابعة الموضوع وكذلك محامي السفارة

نطالب أشقائنا بتونس بعودة المواطن لبلده الكويت الذي اعتاد للسنة السادسة لتحفيظ كتاب الله. https://t.co/GDRCHR6ptC — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) December 31, 2022

وفي فبراير/شباط 2019، أغلقت وزارة الداخلية التونسية مدرسة قرآنية في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) بدعوى "ممارستها نشاطا مشبوها وممارسة العنف ضد أطفال، وتلقينهم أفكارا متشددة".

معهد زيد بن ثابت لعلوم القرآن

وتأسس معهد زيد بن ثابت لعلوم القرآن بتونس يوم ‏22 فبراير/شباط 2013‏، ويسعى المعهد إلى إعداد جيل قرآني فاعل يحيي سنة الإقراء ويقرن بين العلم والعمل.

ويهدف المعهد إلى تعليم أحكام التجويد وقواعد التلاوة لكافة فئات المجتمع، وتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم، وإعدادهم إعدادا علميا وتربويا ومهاريا.

كما يهدف إلى إحياء سنة الإقراء وتخريج الحفاظ المجازين في القراءات مع الإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنة الحفظ مع التفسير، ونشر البحوث والدراسات القرآنية لتطوير مناهج وأساليب تعلم وتعليم القرآن الكريم.

وفي أبريل/نيسان 2016، صدر قرار مشترك من وزارتي الشؤون الدينية والتربية في تونس بتحفيظ القرآن في المدارس خلال الصيف، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والسياسية، وصل حد اتهام الوزارتين بالانحراف بدور المدرسة وبتعليم الأطفال ما وصف بالفكر المتطرف.