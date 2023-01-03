لطي خلافات الاتفاق الإطاري.. تفاهم جديد في السودان بين العسكر ومجموعتين من الحرية والتغيير

قال مصدران سودانيان مطلعان للجزيرة إن المكون العسكري ومجموعتين من قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي إلى جانب الكتلة الديمقراطية- اتفقوا على توقيع إعلان جديد يتجاوز معضلة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي لقي معارضة من بعض القوى السياسية.

وأوضح المصدران أن الاتفاق الجديد قضى بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤي المطروحة، ومن بينها الاتفاق السياسي الإطاري.

وأكد المصدران أن الاتفاق الجديد جاء عقب اجتماعين -عقدهما رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع ممثلين عن المجلس المركزي وعن الكتلة الديمقراطية- أسفرا عن تكوين لجنة مشتركة.

وتعقد اللجنة -اليوم الثلاثاء- اجتماعا يحسم الخلاف بشأن تسمية الوثيقة الجديدة.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم هيثم أويت إنه لا تتوفر تفاصيل عن الإعلان السياسي الجديد، غير أنه تفاهم جديد يرمي إلى استيعاب القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بسبب تحفظاتها على بنوده.





ومن بين التحفظات ما صدر عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا، التي تخوفت على مصير الاتفاق عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي سيفضي إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل ومراجعة اتفاق السلام المبرم في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وكان محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة صرح بأن هناك اتصالات جارية مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا، لكي تنضم إلى الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة ملاحظاتها ومطالبها.

مبادرة مصرية

وتجري هذه التطورات في السودان في وقت يزور فيه مدير المخابرات المصرية عباس كامل العاصمة السودانية الخرطوم، حيث التقى رئيس مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وأيضا الكتلة الديمقراطية.

وقالت مصادر للجزيرة إن الجانب المصري طرح خلال الاجتماعات في الخرطوم مبادرة لإحياء السلام في السودان، وجمع الأطراف السودانية في القاهرة لعقد مؤتمر جامع للقوى السياسية السودانية كافة، ما عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.

يذكر أن المكون العسكري وقع في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية" لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

مصادر للجزيرة قالت إن الجانب المصري طرح خلال الاجتماعات في الخرطوم مبادرة لإحياء السلام في السودان، وجمع الأطراف السودانية في القاهرة لعقد مؤتمر جامع.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته "الآلية الثلاثية" (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 على أن يتقاسم خلالها السلطة كلٌ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

أحداث دارفور

وفي سياق منفصل، نفى محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، خلال حضوره توقيع وثيقة وقف العداء بين قبيلتي الداجو والرزيقات في محلية (منطقة) بليل بولاية جنوب دارفور (غرب)، تورط قوات الدعم السريع أو قبائل بعينها في أحداث العنف القبلي التي شهدتها المحلية.

كما اتهم حميدتي جهات -لم يسمها- بالتخطيط لتغيير النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى انطلاقا من الأراضي السودانية، وقال المسؤول العسكري إنه تم كشف المخطط والقبض على المتورطين، وضبط الحدود وإغلاقها مع أفريقيا الوسطى، درءا لما وصفها "بالفتنة مع دول الجوار".

وكانت الأمم المتحدة قالت -في بيان الأسبوع الماضي- إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا وأُصيب 25 آخرون، في حين أُحرق عدد من القرى في أعمال العنف بمنطقة بليل على مشارف نيالا، وأضافت أن الاشتباكات الأخيرة تسببت في نزوح نحو 16 ألفا و200 شخص، كثير منهم من العائدين الذين فروا من الحرب في دارفور أوائل العقد الأول من القرن الحالي.