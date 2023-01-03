موسكو: زيادة احتمالات نشوب نزاع عالمي دفعت روسيا والصين لتعزيز التعاون والحوار مع اليابان مستحيل بسبب نهجها "المعادي"

قالت الخارجية الروسية إن زيادة احتمالات نشوب نزاع عالمي دفعت موسكو وبكين لتعزيز الصلة الإستراتيجية بينهما، مؤكدة أن البلدين يدركان الحاجة إلى التعاون الإستراتيجي بينهما في الظروف الحالية.

وقد عبرت الخارجية الأميركية قبل أيام عن "قلقها" بسبب مساندة الصين لروسيا، خاصة مع استمرار موسكو في حربها على أوكرانيا، وبعد أن أجرى رئيسا البلدين فلاديمير بوتين ونظيره شي جين بينغ اجتماعا ثنائيا بتقنية الفيديو.

وقال متحدث باسم الوزارة "تدعي بكين الحياد لكن سلوكها يوضح أنها ما زالت تستثمر في علاقات قوية مع روسيا"، مضيفا أن واشنطن "تراقب أنشطة بكين عن قرب".

وبخصوص التوتر في شبه الجزيرة الكورية، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو -في مقابلة مع وكالة تاس الروسية- إن واشنطن يجب أن ترسل إشارة إلى بيونغ يانغ باستعدادها للحوار وبناء نظام متعدد الأطراف للسلام.

وتابع أنه ينبغي على واشنطن وحلفائها التخلي عن فرض عقوبات على بيونغ يانغ لعدم فعاليتها.





تحد خطير

كما اعتبر رودينكو أن تخلي طوكيو عن سياسة التنمية السلمية لليابان تحد خطير لأمن روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي ككل.

وقال إنه من المستحيل حاليا إجراء حوار مع اليابان بشأن معاهدة سلام بين البلدين، بسبب "مسار طوكيو المناهض لها".

وأضاف "من الواضح تماما استحالة مناقشة توقيع مثل هذه الوثيقة (معاهدة سلام) مع دولة تتخذ علانية مواقف غير ودية وتسمح بتهديدات مباشرة ضد بلادنا.. وموسكو لا ترى مؤشرات على تغيير طوكيو مسارها المعادي لروسيا، أو أي محاولات لتصحيح الوضع الحالي".

يشار إلى أنه بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، انضمت طوكيو إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات على موسكو، شملت مئات المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب شركات ومنظمات روسية.