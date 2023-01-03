عاجل| مراسلة الجزيرة: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة

مراسلة الجزيرة: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة.

وزارة الخارجية الفلسطينية تندد باقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى وتعتبرها "استفزازا غير مسبوق".

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل آدم عياد برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم.