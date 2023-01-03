رحب أهالي محافظة البصرة جنوبي العراق باستمرار توافد الجماهير من دول الخليج العربي لحضور فعاليات بطولة "خليجي 25″، باستعراض خيول عربية في شوارع المدينة.

ووثقت وسائل إعلام محلية الاستعراض -الذي نظمه نادي الفروسية بالبصرة- دعما لبطولة "خليجي 25" بمشاركة عدد من الفرسان ومشاهد من تراقص الخيول العربية على وقع موسيقى تراثية بصراوية مع ترديد أهزوجة "حيهم هلا وهلا بيكم هلا".

وأظهر الفيديو رفع الفرسان لأعلام دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن العربية في الاستعراض الذي شارك فيه 40 خيلا عربيا، بالإضافة إلى إلقاء المشاركين أبيات شعرية ترحيبا بضيوف الفيحاء.

ويستعد العراق لاحتضان بطولة كأس الخليج العربي في دورتها 25 في مدينة البصرة جنوبي البلاد بعد غياب دام 43 عاما، بسبب الظروف الأمنية والسياسية.

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وستشارك جميع المنتخبات الكروية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اليمن والعراق، في البطولة التي ستجري على أرض محافظة البصرة للفترة بين السادس و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، في حدث تسعى الأوساط العراقية السياسية والرياضية لإظهاره بأبهى حلة.

وقبيل 3 أيام من انطلاق خليجي 25، أبدى مغردون عراقيون ترحيبهم بالضيوف من دول الخليج، إذ غرد مصطفى إبراهيم قائلا: "هلا وألف هلا باليجينا، أهلنا وإخوتنا من دول الخليج، البصرة_ديرتكم".

#خليجي_25_بصراوي هلا و ١٠٠٠ هلا باليجينا ، اهلنا و اخوتنا من دول الخليج #البصرة_ديرتكم pic.twitter.com/8yceekxUFW — 𝖒uЅ𝖙Ꭿ𝖋𝖆 𝖎ℬ𝖗Ꭿ𝖍i𝖒 (@vs_4f) January 3, 2023

في حين غرد أبو فرات البصري بالقول: "عين غطه وعين فراش".

جدير بالذكر، أن بطولة الخليج تنظم مرة كل عامين، وكانت النسخة الأولى قد انطلقت عام 1970 بالبحرين، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019، أما العراق فقد استضاف البطولة لأول مرة عام 1979 "خليجي 5" بالعاصمة بغداد، حيث توج باللقب حينها.