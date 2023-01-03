أخبار|سوريا

سوريا.. احتجاجات في إدلب والسويداء ضد المصالحة مع النظام وغلاء المعيشة

الفعالية التي نظمها مجلس العشائر السورية بمدينة إدلب (مواقع التواصل)
3/1/2023

نظم مجلس العشائر السورية فعالية في مدينة إدلب شمالي سوريا رفضا للمصالحة مع نظام الرئيس بشار الأسد، كما تجددت الاحتجاجات في مدينة السويداء جنوبي البلاد للمطالبة بإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وقال مراسل الجزيرة إن مجلس العشائر أكد -في شعارات وكلمات خلال الفعالية- استمرار مسيرة الثورة ومبادئها، مؤكدا على مطلب إسقاط النظام الحالي وضرورة الإفراج عن المعتقلين.

وقال ناشطون إن مظاهرة نظمها أبناء العشائر في مدينة سرمدا شمالي محافظة إدلب رفضا للتصالح مع نظام الأسد، وللتأكيد على استمرار الثورة حتى إسقاطه.

وفي السويداء، أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن عددا من الأهالي نفذوا وسط المدينة وقفة احتجاجية للمطالبة بالتغيير السياسي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتشهد السويداء منذ شهر وقفات احتجاجية أسبوعية عقب دعوات أطلقها نشطاء الحَراك الاحتجاجي في المدينة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام، وانسداد أفق الحلول السياسية والاقتصادية.

المصدر : الجزيرة + وكالات