سوريا.. احتجاجات في إدلب والسويداء ضد المصالحة مع النظام وغلاء المعيشة

نظم مجلس العشائر السورية فعالية في مدينة إدلب شمالي سوريا رفضا للمصالحة مع نظام الرئيس بشار الأسد، كما تجددت الاحتجاجات في مدينة السويداء جنوبي البلاد للمطالبة بإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وقال مراسل الجزيرة إن مجلس العشائر أكد -في شعارات وكلمات خلال الفعالية- استمرار مسيرة الثورة ومبادئها، مؤكدا على مطلب إسقاط النظام الحالي وضرورة الإفراج عن المعتقلين.

#مجلس_القبائل_والعشائر_السورية "حفظاً للتضحيات ورفضاً للمصالحات".. مجلس القبائل والعشائر السورية ينظم ملتقى ثوري في مدينة #إدلب.

@symajley pic.twitter.com/wGbKbmD9kj — مجلس القبائل والعشائر السورية (@majlessy) January 2, 2023

وقال ناشطون إن مظاهرة نظمها أبناء العشائر في مدينة سرمدا شمالي محافظة إدلب رفضا للتصالح مع نظام الأسد، وللتأكيد على استمرار الثورة حتى إسقاطه.

وفي السويداء، أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن عددا من الأهالي نفذوا وسط المدينة وقفة احتجاجية للمطالبة بالتغيير السياسي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتشهد السويداء منذ شهر وقفات احتجاجية أسبوعية عقب دعوات أطلقها نشطاء الحَراك الاحتجاجي في المدينة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام، وانسداد أفق الحلول السياسية والاقتصادية.