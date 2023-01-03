بعد اعتراف موسكو بمقتل عشرات من جنودها.. غضب روسي ومطالبات بالمحاسبة وزيلينسكي يبحث مع سوناك تعزيز التعاون الدفاعي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ناقشا خلالها تعزيز التعاون الدفاعي بين كييف ولندن.

وأوضح زيلينسكي -في تغريدة على تويتر- أنه اتفق مع سوناك على تكثيف الجهود للاقتراب من النصر الذي بات أقرب هذا العام، حسب تعبيره، مؤكدا أن لدى الطرفين قرارات محددة في هذا الصدد.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية إن سوناك ناقش مع زيلينسكي الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، وأكد له دعم لندن لكييف على المدى البعيد.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه عدد من القوميين والمشرعين الروس بمعاقبة قادة اتهموهم بتجاهل المخاطر، في ظل تصاعد حدة الغضب إثر مقتل عشرات الجنود في واحدة من أدمى الضربات خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تصريح نادر بشأن عدد القتلى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 63 جنديا لقوا مصرعهم ليلة رأس السنة الجديدة في انفجار دمر ثكنة مؤقتة، في مدرسة مهنية في ماكيفكا القريبة من العاصمة الإقليمية دونيتسك التي تقع تحت السيطرة الروسية.

وقال منتقدون روس إن الجنود كانوا يقيمون بجانب مستودع للذخيرة في الموقع الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أصيب بـ4 صواريخ أطلقت من راجمات هيمارس أميركية الصنع. وأظهرت لقطات تلفزيونية مبنى ضخما تحول إلى أنقاض، في حين كانت الرافعات والجرافات تتحرك وسط حطام خرساني على عمق عدة أقدام.

في المقابل، أشارت تقديرات كييف وبعض المدونين القوميين الروس إلى أن عدد القتلى بالمئات، إلا أن مسؤولين موالين لروسيا يقولون إن هذه التقديرات مبالغ فيها.

كما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن عدة مدن روسية شهدت مسيرات لإحياء ذكرى القتلى، منها سامارا (وسط البلاد) التي ينتمي إليها بعضهم، ووضع المعزون الزهور وسط المدينة.

احتياجات عسكرية





من ناحية أخرى، قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إنه بحث اليوم الثلاثاء مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي -خلال اتصال هاتفي- آخر مستجدات الحرب الروسية على بلاده.

وأضاف أنه ناقش معه احتياجات أوكرانيا العسكرية من أجل مواصلة القتال ضد روسيا، معتبرا أن زيادة قدرات الجيش الأوكراني من شأنها أن تضمن الأمن في جميع أنحاء أوروبا.

وأكد زالوجني لميلي أن قوات بلاده تحتفظ بخطوط دفاعية وصفها بالموثوقة باتجاه مقاطعة زاباروجيا جنوبي البلاد، وأنها تبذل جهودا حثيثة لحماية مقاطعة خيرسون الجنوبية من القصف الروسي المتواصل، لا سيما تلك الحماية المتعلقة بالسكان والبنية التحتية المدنية.

ووصف قائد الجيش الأوكراني الوضع على الحدود مع بيلاروسيا بأنه يخضع للسيطرة الأوكرانية الكاملة.

وأشار إلى أن الصواريخ المضادة للطائرات التي حصلت عليها كييف بمساعدة واشنطن باتت تنقذ أرواح الأوكرانيين، على حد وصفه.

ولفت إلى أنه منذ بداية السنة الجديدة شنت القوات الروسية على أوكرانيا أكثر من 90 هجوما بواسطة مسيرات من نوع "شاهد".





مئات القتلى

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين و130 من المرتزقة الأجانب خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الروسي أمس الاثنين.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن قوات بلاده قصفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية في منطقة السكة الحديدية في مدينة دروجكوفو بدونيتسك، وقضت على نحو 120 عسكريا أوكرانيا.

في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكراني سيرغي غايداي أن القوات الأوكرانية سيطرت ناريا على الطريق الواصل بين مدينتي سفاتوفا وكريمينا بمقاطعة لوغانسك.

وأضاف غايداي أن القوات الروسية شرعت في تقوية تحصيناتها في مدينة ستاراوبلسك بعد اقتراب الجيش الأوكراني، وبثت القيادة العسكرية الأوكرانية في لوغانسك صورا لعمليات نفذتها ضد القوات الروسية، وقالت إن زمام المبادرة في المقاطعة بيد قواتها.