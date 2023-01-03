السويد تطلق حملة كبرى لصيد أخطر حيوان في براريها

أعلنت السلطات في السويد إطلاق أكبر عملية صيد للذئاب الاثنين، وذلك منذ إعادة الصيد المرخص عام 2010.

ووفقا لمحطة التلفزيون السويدية "إس في تي"، فإن الحملة قد تسفر هذا العام عن قتل 75 ذئبا.

ونقلت المحطة عن غونار غلورسن من الجمعية السويدية للصيد قوله إن "الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المطردة في أعداد الذئاب". وأضاف غلورسن أن "عدد الذئاب هو الأكبر لدينا في العصر الحديث".

وتشير أرقام "إس في تي" إلى أنه قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ عام 2010.

وحاول نشطاء حقوق الحيوان تعطيل حملة الصيد تلك، حسب ما أفادت به المحطة التلفزيونية.

ويشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 460 ذئبا تعيش في البرية بالسويد.