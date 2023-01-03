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إطلاق إنذار للتحذير.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بالسعودية وتعطل الدراسة

كومبو لأمطار السعودية
هطول الأمطار الغزيرة يتسبب في تعطيل حركة السير في عدد من المدن السعودية (مواقع التواصل الإجتماعي)
3/1/2023

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق مناطق عدة بمدن سعودية منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وأظهرت مشاهد مصورة غرق شوارع وأحياء وتدفق السيول فيها، بينما أعلن الدفاع المدني عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للتحذير من الأمطار الغزيرة.

ودعا الدفاع المدني منذ ساعات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالتعليمات الإجرائية، وحذر من الخروج خلال الأمطار إلا للضرورة، وذلك لتفادي وقوع الحوادث والإصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي إن هناك حالة عدم استقرار مستمرة، داعيا الجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ووثقت مقاطع فيديو غرق شوارع ومناطق عدة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أظهرت مشاهد تساقط الصخور تزامنا مع الأمطار الغزيرة في أحد شوارع المدينة.

واجتاحت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة شوارع مناطق مختلفة من المدن السعودية، وأدت إلى غرق بعض السيارات المتوقفة، ودخول المياه المحال التجارية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من الأمطار الغزيرة، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

من جهته، أعلن المركز الوطني للأرصاد تحذيرات في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقال رئيس المركز أيمن غلام إن أجواء المملكة غير مستقرة، مع ورود احتمالات لهطول الأمطار.

وأصدر المركز تحذيراته للمواطنين في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، ومنها تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار، والبقاء في المنزل والالتزام بالتحذيرات الرسمية.

وأعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس جدة وأربغ وخليص، وتحويل الدوام المدرسي عبر منصة "مدرستي"، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما أصدر تعليم المدينة المنورة بيانا بتعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وعلّقت عدة جامعات في المدينة الدراسة الحضورية في مقراتها الرسمية.

ونشر حساب أخبار السعودية على تويتر آخر التحديثات المتعلقة بالدراسة، ونقلت عن محلل الطقس عقيل العقيل قوله إن المملكة لم تشهد منذ 4 سنوات أمطارا بهذه الغزارة.

كما نشرت الصفحة مقاطع مصورة للأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند