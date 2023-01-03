إطلاق إنذار للتحذير.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بالسعودية وتعطل الدراسة

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق مناطق عدة بمدن سعودية منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وأظهرت مشاهد مصورة غرق شوارع وأحياء وتدفق السيول فيها، بينما أعلن الدفاع المدني عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للتحذير من الأمطار الغزيرة.

ودعا الدفاع المدني منذ ساعات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالتعليمات الإجرائية، وحذر من الخروج خلال الأمطار إلا للضرورة، وذلك لتفادي وقوع الحوادث والإصابات.

الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين بالتقيد بالتعليمات الإجرائية، ويحذر من الخروج خلال الأمطار إلا للضرورة، وذلك لتفادي وقوع الحوادث والإصابات. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 3, 2023

عاجل 🔴 .. الدفاع المدني تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة #جدة للتحذير من أمطار غزيرة، pic.twitter.com/2IW2aE7C9J — إجازات المملكة (@KSAEJ1) January 1, 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي إن هناك حالة عدم استقرار مستمرة، داعيا الجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

#صباح_السعودية | العقيد محمد الحمادي: حالة عدم الاستقرار مستمرة، نرجو من الجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YIJGM7Uw5a — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 3, 2023

ووثقت مقاطع فيديو غرق شوارع ومناطق عدة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أظهرت مشاهد تساقط الصخور تزامنا مع الأمطار الغزيرة في أحد شوارع المدينة.

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شوارع #المدينه_المنوره الان

طريق الامام البخاري بالعزيزية

أصبح وادي مع غزارة الأمطار ⛈ pic.twitter.com/ZMPfWsBRdT — أسامه الحربي (@osamafilm) January 2, 2023

واجتاحت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة شوارع مناطق مختلفة من المدن السعودية، وأدت إلى غرق بعض السيارات المتوقفة، ودخول المياه المحال التجارية.

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مشهد مخيف لتساقط الصخور

هذه اللحظات مع الأمطار الغزيرة

جدا في #المدينة_المنورة ..

الحمدلله على سلامتهم ♥️#امطار_المدينه pic.twitter.com/PtzSeiTcio — أسامه الحربي (@osamafilm) January 2, 2023

وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من الأمطار الغزيرة، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

من جهته، أعلن المركز الوطني للأرصاد تحذيرات في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقال رئيس المركز أيمن غلام إن أجواء المملكة غير مستقرة، مع ورود احتمالات لهطول الأمطار.

فيديو مباشر 🚁 وادي العقيق المبارك كالنهر الجاري

يشق طريقه وسط #المدينة_المنورة

هنا أشهر أودية #السعودية

لإرتباطه بسيرة النبي ﷺ . pic.twitter.com/z2R4rpRMOO — أسامه الحربي (@osamafilm) January 3, 2023

وأصدر المركز تحذيراته للمواطنين في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، ومنها تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار، والبقاء في المنزل والالتزام بالتحذيرات الرسمية.

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مايحدث في #المدينه_المنوره الان

شيء مهول امطار غزيرة جدا

نسأل الله خيرها

ابقوا في البيوت والله الحافظ ⚠️ pic.twitter.com/1luDZqgGxy — أسامه الحربي (@osamafilm) January 2, 2023

وأعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس جدة وأربغ وخليص، وتحويل الدوام المدرسي عبر منصة "مدرستي"، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما أصدر تعليم المدينة المنورة بيانا بتعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وعلّقت عدة جامعات في المدينة الدراسة الحضورية في مقراتها الرسمية.

ونشر حساب أخبار السعودية على تويتر آخر التحديثات المتعلقة بالدراسة، ونقلت عن محلل الطقس عقيل العقيل قوله إن المملكة لم تشهد منذ 4 سنوات أمطارا بهذه الغزارة.

جانب من أمطار العاصمة الرياض فجر اليوم. – pic.twitter.com/j9sKTKqpAo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 3, 2023

كما نشرت الصفحة مقاطع مصورة للأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية.