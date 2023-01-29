للأسبوع الرابع على التوالي.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت في عدة مدن ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الرابع على التوالي.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن "عشرات الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو في مدن القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع".

وحمّل المتظاهرون حكومة نتنياهو "مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين"، وفق الهيئة الإسرائيلية.

وأضافت أن شرطة تل أبيب "في حالة تأهب قصوى" تخوفا من هجوم محتمل على المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف". وقد طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد.

وشهدت مدينة القدس يومي الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار أدتا إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة. وذلك بعد 24 ساعة من استشهاد 9 فلسطينيين -بينهم سيدة مسنة- خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وتستمر المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل. وقد وصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية هذه الحكومة، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

ويضمّ الائتلاف الحاكم في إسرائيل أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينيّة متشددة، فيما يتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.