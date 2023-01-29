قتيلان وعشرات الإصابات في زلزال يضرب شمال غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، بأن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا، مما أودى بحياة شخصين على الأقل وأصاب العشرات.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إن "هناك 122 مصابا حتى الآن في مدينة خوي.. وللأسف سقط قتيلان".

ونقل الإعلام الرسمي عن مسؤولي الطوارئ المحليين، قولهم إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول في خدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي بأن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال، وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.