إيران تعلن إحباط هجوم بالمسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان

قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها أحبطت هجوما بثلاث طائرات مسيّرة، استهدف أحد المصانع العسكرية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأضافت الوزارة أن المضادات الدفاعية الإيرانية تصدت للمسيرات الثلاث، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن دوي انفجار قوي سُمع في مصنع عسكري بمدينة أصفهان وسط إيران.

وقالت الهيئة "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس

محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".

وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي

تسببت في هذا الانفجار، و… سيتم الإعلان عنها لاحقا".

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.

وأثارت الانفجارات المخاوف في بعض الأحيان، وذلك في ظل حالة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.