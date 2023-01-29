إسرائيل تبدأ تنفيذ إجراءات "انتقامية" ضد الفلسطينيين ونتنياهو يوعز بنشر سرايا من الجيش في القدس

بدأت إسرائيل الأحد تنفيذ قرارات "انتقامية" ضد الفلسطينيين ردا على العمليتين الأخيرتين في القدس المحتلة، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نشر تعزيزات أمنية إضافية ووعد بتعزيز الاستيطان.

وتسارعت الإجراءات الانتقامية التي أقرّتها حكومة نتنياهو مساء السبت، حيث أغلقت سلطات الاحتلال منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ هجوم حي "النبي يعقوب" الاستيطاني بالقدس المحتلة التي وقعت الجمعة وقتل فيها 7 إسرائيليين.

كما هدمت جرافات الاحتلال الأحد منزل عائلة راتب شقيرات بجبل المكبر في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وبالتزامن، أحرق مستوطنون متطرفون منزلا ومركبات لفلسطينيين في قرية ترمسعيا قرب رام الله بالضفة الغربية.

وبدأ تنفيذ الإجراءات الانتقامية بينما كان يجري تشييع المستوطنين الذين قتلوا في عملية "النبي يعقوب"، وفي ظل تصاعد نبرة الخطاب الإسرائيلي، إذ برزت دعوات للتصعيد مع الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، ولا سيما في أحياء القدس.





تعزيزات وتوسيع للاستيطان

في هذه الأثناء، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعزيز الشرطة الإسرائيلية بسرايا من الجيش، لمساعدتها في القدس والمناطق القريبة من خط التماس.

وقال نتنياهو الأحد خلال اجتماع للحكومة إن الإجراءات ضد الفلسطينيين تشمل مصادرة الحق في السكن والإقامة والمواطنة لعائلات منفذي العمليات، وحرمانهم من الخدمات والمنح التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني، وتسهيل منح تراخيص حيازة الأسلحة للإسرائيليين، وتعزيز الاستيطان في الضفة.

كما قال إن حكومته لا تبحث عن التصعيد لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتمال، مضيفا أن الرد على ما سماه الإرهاب سيكون "بيد ثقيلة ودقيقة"، على حد تعبيره.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد تقييم أمني في الضفة الغربية إن إسرائيل لن تتردد في التحرك ضد ما وصفه بالإرهاب، لكنه عبّر عن أمله في استعادة الهدوء والاستقرار على الأرض، بحسب قوله.

شهيدان بالضفة

في غضون ذلك، استشهد الأحد الشاب عمر السعدي (24 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاقتحام الإسرائيلي الأخير لمخيم جنين، والذي استشهد فيه 9 فلسطينيين بينهم امرة مسنة.

وقبل ذلك بساعات، استشهد الشاب كرم علي سلمان (18 عاما) من قرية قوصين بنابلس، برصاص إسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في المستوطنة.

وفي تطورات أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى صباح السبت نحو 50 مواطنا من القدس المحتلة، عقب العمليتين اللتين قتل وأصيب فيهما إسرائيليون.

جولة بلينكن

دبلوماسيا، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إلى القاهرة في سياق جولة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وينتظر أن يناقش بلينكن خلال هذه الجولة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والتخفيف من حدة التوترات، والحفاظ على الوضع التاريخي في القدس المحتلة، وملف حل الدولتين وملفات أخرى.

وبالتزامن، يواصل مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين، قبل الانتقال إلى رام الله للقاء قيادات سياسية وأمنية فلسطينية.

ونددت واشنطن بعملية القدس التي سقط فيها قتلى إسرائيليون، وأكدت التزامها بأمن إسرائيل، ولكن مسؤولين أميركيين أشاروا في المقابل إلى ضرورة خفض التصعيد.