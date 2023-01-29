شاهد.. كتائب القسام تنشر صورا لمسيّرة إسرائيلية سيطرت عليها والاحتلال يعترف

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، سيطرتها على طائرة مسيّرة للاحتلال قبل أيام، وأشارت إلى أنها حصلت منها على معلومات حساسة، قبل أن تعترف تل أبيب بالحادثة.

وقالت كتائب القسام في بيان، إن المسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتمكن مهندسوها من التعامل معها واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات العدو، وفق تعبير البيان.

ونشرت الكتائب صورا للمسيرة الإسرائيلية تظهر أجزاءها المختلفة.

وبعدها بدقائق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في غزة خلال نشاط عملياتي نهاية الأسبوع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر أول أمس الجمعة عدة غارات على قطاع غزة، بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل. وذلك في أعقاب استشهاد 9 فلسطينيين في اقتحام جيش الاحتلال الخميس الماضي مخيم جنين في الضفة الغربية.

وتأتي حادثة الإعلان عن السيطرة على المسيرة الإسرائيلية في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترا عقب التهديدات والإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد قيام فلسطينيَين بتنفيذ هجومين في القدس المحتلة أول أمس الجمعة وأمس السبت أسفرا عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين.