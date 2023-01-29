عبد اللهيان: طهران تسلمت رسائل من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي عبر قطر

تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في ختام محادثات جرت اليوم الأحد في طهران- عن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية الإيراني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري- إن طهران تسلمت رسائل من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي عبر قطر.

وأشار عبد اللهيان إلى ما سماه دور الدوحة الإيجابي من أجل إعادة الأطراف إلى الاتفاق النووي والتوصل لاتفاق مثمر.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تسعى دوما إلى خلق بيئة ملائمة لعقد جولات تفاوض إضافية بشأن الاتفاق النووي.

الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية

وفي موضوع آخر، ذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه شدد خلال لقائه مع نظيره الإيراني على أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، وضرورة خفض التصعيد في المنطقة، في حين قال عبد اللهيان إن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، وإن طهران ترحب بحوار إقليمي.

وأضاف عبد اللهيان أن هناك تطورا كبيرا في علاقات إيران مع جيرانها بمنطقة الخليج.

وبشأن العلاقات الثنائية، قال وزير الخارجية القطري إنه أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران، وأشار إلى أن البلدين تربطهما مشتركات عدة، من أبرزها الدين والثقافة، مؤكدا أن بلاده تتطلع دوما إلى تعزيز علاقاتها مع كل دول الإقليم.

فلسطين وأوكرانيا

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، طالب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوقف جميع الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، في حين ندد عبد اللهيان بما سماها الحملات الإرهابية الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، قائلا إن "المقاومة الفلسطينية ستلقن العدو الصهيوني درسا جديدا".

وبخصوص أوكرانيا، دعا وزير الخارجية القطري الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار بشأن الحرب الجارية في أوكرانيا، في حين قال نظيره الإيراني إن قطر بذلت جهودا مشكورة وتقوم بدور فعال في المحادثات بشأن أوكرانيا.

على صعيد آخر، ندد الوزير القطري بالخطاب المعزز للكراهية المتصاعد في دول أوروبية.