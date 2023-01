دعا أندريه ميلنيك نائب وزير الخارجية الأوكراني ألمانيا إلى المساعدة في تعزيز القدرات البحرية لبلاده، واقترح تسليم بلاده غواصة وفرقاطة خرجت من الخدمة.

ووافقت ألمانيا مؤخرا على إرسال 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، واستسلمت أخيرا لشهور من ضغط الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). كما سمحت برلين أيضا للدول الأخرى التي تمتلك دبابات ألمانية الصنع بتسليمها إلى أوكرانيا.

وقال ميلنيك -في تغريدة عبر تويتر- "قبل شهر، أوقفت ألمانيا الفرقاطة لوبيك، بعد خدمة دامت 32 عاما، ومع الإرادة السياسية يمكن نقل تلك الفرقاطة إلى أوكرانيا لمحاربة الغواصات والسفن الحربية الروسية في البحر الأسود".

وأضاف أنه "إذا لم يتم نقل السفينة الحربية بأكملها، فإن إرسال أسلحتها -مثل صواريخ سي سبارو وهاربون- سيعزز قواتنا الأوكرانية".

وفي تغريدة منفصلة أخرى، دعا ميلنيك ألمانيا إلى منح أوكرانيا إحدى غواصاتها الست من طراز "إتش جي دبليو كلاس 212إيه" (HDW Class 212A)، قائلا "لماذا لا ترسل برلين واحدة إلى أوكرانيا؟".

Dear German friends, a comment on🇩🇪SUBMARINES. It is not wishful thinking, but my PERSONAL experience. As consul-general in Hamburg, I was on board U 212A at marine base Eckernförde in 2008. Really huge! One admiral told me: you just need ONE sub to keep🇷🇺Black Sea fleet in check pic.twitter.com/rwI8xUS3Rp

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 29, 2023