ألمانيا تؤكد أنها لن تشارك في الحرب ضد روسيا وكييف تطلب تزويدها بطائرات وصواريخ لحماية الدبابات

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده لن تشارك في الحرب بأوكرانيا على الرغم من توريدات الأسلحة واسعة النطاق من ألمانيا، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى من أجل إزالة خطر ما سماه "الإرهاب الروسي".

وقال شولتز في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مساء أمس السبت "إنها حرب بين روسيا وأوكرانيا، لن يتغير شيء من خلال تقديمنا مساعدات مالية وإنسانية وتوريدنا أسلحة لأوكرانيا".

وأكد أن بلاده ستفعل كل شيء كي لا يصل الأمر إلى حدوث تصعيد يؤدي إلى حرب بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، وقال "هذا أمر مستبعد بالنسبة لنا، سوف نفعل كل شيء كي لا يحدث ذلك".

وفي روسيا، أوضح الكرملين أنه ليس هناك محادثات متفق عليها مع المستشار الألماني حتى الآن، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على التواصل، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني -في خطاب له- إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن شركاءها يفتحون هذا الإمداد الحيوي، ولا سيما منظومات "إيه تي إيه سي إم إس" (ATACMS).

من جهته، قال المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن أوكرانيا تجري مفاوضات مع شركائها بشأن توفير الطائرات والصواريخ البعيدة المدى في أسرع وقت، مؤكدا في تصريحات متلفزة حاجة أوكرانيا إليها لحماية المدرعات التي قدمها الشركاء.

وأوضح بودولياك أن بلاده بحاجة إلى تدمير مخازن القوات الروسية والقذائف المدفعية لأنها أدوات الروس الرئيسية، حسب قوله.

مواجهات في سوليدار

ميدانيا، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أوكرانية أن الوضع في بلدة أوغليدار بشرق أوكرانيا صعب، لكنه تحت السيطرة.

وقالت المصادر إن القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات تقدم القوات الروسية، وتكبدها خسائر كبيرة في أوغليدار وإقليم دونباس.





في المقابل، وصفت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك المعارك التي تدور بالقرب من أوغليدار بالعنيفة.

وأعلنت أن القوات الروسية تمركزت في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية، وأصبحت تسيطر على القرى المحيطة بالمدينة.

وأشارت إلى أن ما يعيق اقتحام المدينة وجود منطقة صناعية تستخدمها القوات الأوكرانية كمواقع محصنة كما فعلت بمناجم الملح في سوليدار ومجمع آزوفستال في ماريوبول.

من جهته، ذكر المتحدث باسم المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيرفاتي أن القوات الروسية شنت عشرات الهجمات على بلدة أوغليدار، مؤكدا تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة.

في المقابل، قال يان غانين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الموالي لروسيا إن القوات الروسية تتمركز حاليا في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي مدينة أوغليدار، وإن المدفعية الروسية تمهد الأرضية لاجتياح المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.





هجوم على عدة محاور

في غضون ذلك، أعلنت القوات الروسية القضاء على نحو 180 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الماضية.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف استمرار القوات الروسية في تنفيذ عمليات هجومية وصفها بالناجحة ضد القوات الأوكرانية في محاور دونيتسك ودونيتسك الجنوبي وزاباروجيا.

وفي محور باخموت، أفادت وكالة "آنا نيوز" بأن وحدات من "فاغنر" بدأت في اجتياح بلدتي كراسنويه غرب باخموت، وديلييفكا جنوب المدينة.

وقالت الوكالة إن معارك عنيفة تدور داخل مدينة باخموت بين الطرفين، كما أكدت استمرار تقدم القوات الروسية في شمال مدينة سوليدار.

بدوره، قال مالك شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين إن قواته سيطرت على بلدة بلاهوداتني الواقعة غربي مدينة سوليدار.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الغارات الروسية على مدينة كونستانتينيفكا في منطقة دونيتسك أسفرت عن سقوط 3 قتلى و14 مصابا.

وكان بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك قد أعلن في وقت سابق أن "الروس قصفوا منطقة سكنية، وألحقوا أضرارا بمبان من 4 طوابق وبفندق ومرائب ومركبات".