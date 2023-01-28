قالت إن دوافعه شخصية.. إيران تنأى بنفسها عن الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "دوافع شخصية" وراء الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران أمس الجمعة، في حين وصف سفير أذربيجان لدى طهران علي علي زاده الهجوم بأنه "إرهابي".

وأعرب عبد اللهيان عن أسفه الشديد على هذا الهجوم، وقال -خلال مؤتمر صحفي عقده مع السفير الأذربيجاني في طهران- إنهم يعملون على إرسال جثمان الدبلوماسي القتيل إلى أذربيجان وضمان استعادة الجرحى عافيتهم في أسرع وقت ممكن.

وأشار عبد اللهيان إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أصدر تعليمات قاطعة بالتحقيق بجدية في الحادث، مؤكدا أن المهاجم اعتقلته قوات الأمن الإيرانية وجرى استجوابه.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمعاقبة الجاني، مشددا على أنه "يجب ألا نسمح للعلاقات بين البلدين أن تتضرر من قبل دول ثالثة تتذرع بهذا الهجوم".

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وقال عبد اللهيان إنه بالنسبة لقوات الأمن، فإن أسلوب العملية يؤكد أن الهجوم لم يكن "عملا إرهابيا، بل بدوافع شخصية مماثلة لما حدث لدبلوماسيينا في لندن وبكين والعراق".

من جانبه، قال سفير أذربيجان لدى طهران إنهم فقدوا أحد موظفيهم وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم على السفارة.

ووصف علي زاده الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، ورأى أن الهجوم "خطوة للإضرار بالعلاقات الأذربيجانية الإيرانية، ونتوقع أن ينال مرتكبوه العقاب اللازم".

وأمس الجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان في طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

حملة معادية

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن "الحملة المعادية لأذربيجان" في إيران أسهمت في هذا الهجوم. وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الوزارة إيران بتجاهل استمر طويلا لدعوات باكو من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران.

وأضافت "للأسف، يظهر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء الاهتمام اللازم لنداءاتنا المستمرة في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن باكو استدعت السفير الإيراني على خلفية الهجوم المسلح.

وقالت الوزارة إنها تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في طهران، عقب الهجوم الذي استهدفها صباح أمس الجمعة.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكدا أن مرتكبيه ومن أمر به يجب أن يعاقبوا في أقرب وقت ممكن.