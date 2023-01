"فلاي بي" أكبر شركة طيران إقليمية أوروبية تعلن إفلاسها

أعلنت شركة الطيران البريطانية الإقليمية "فلاي بي" (Flybe) اليوم السبت، أنها ألغت جميع الرحلات من وإلى المملكة المتحدة في خطوة تعني إعلان إفلاسها للمرة الثانية في غضون 3 سنوات.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "إذا كنت ستسافر مع فلاي بي اليوم أو في المستقبل، فالرجاء عدم السفر إلى المطار ما لم تكن قد رتبت رحلة بديلة مع شركة طيران أخرى. يرجى ملاحظة أن فلاي بي مع الأسف غير قادرة على ترتيب رحلات طيران بديلة للركاب".

وأضاف بيان الشركة التي تعد أكبر شركة طيران إقليمية أوروبية، أنها "استدعت محاسبي الإفلاس مرة أخرى، وأخطرت الركاب أنه تم الآن إلغاء جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك خطوطها الدولية من سويسرا وهولندا".

وتابعت "سيحتاج عملاء فلاي بي -الذين ما زالوا بحاجة للسفر- إلى إجراء ترتيبات سفر بديلة خاصة بهم عبر شركات الطيران الأخرى أو مشغلي السكك الحديدية أو الحافلات".

On 28 Jan 23 David Pike & Mike Pink were appointed Joint Administrators of Flybe Limited. Flybe has now ceased trading. All Flybe flights from & to the UK are cancelled & will not be rescheduled. Further information can be found @ https://t.co/VbCQW2SmGn & https://t.co/bcNJz3Cthq pic.twitter.com/DhLb8UhwXk

— Flybe ✈ (@flybe) January 28, 2023