"فلاي بي" أكبر شركة طيران إقليمية أوروبية تعلن إفلاسها

أعلنت شركة الطيران البريطانية الإقليمية "فلاي بي" (Flybe) اليوم السبت، أنها ألغت جميع الرحلات من وإلى المملكة المتحدة في خطوة تعني إعلان إفلاسها للمرة الثانية في غضون 3 سنوات.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "إذا كنت ستسافر مع فلاي بي اليوم أو في المستقبل، فالرجاء عدم السفر إلى المطار ما لم تكن قد رتبت رحلة بديلة مع شركة طيران أخرى. يرجى ملاحظة أن فلاي بي مع الأسف غير قادرة على ترتيب رحلات طيران بديلة للركاب".

وأضاف بيان الشركة التي تعد أكبر شركة طيران إقليمية أوروبية، أنها "استدعت محاسبي الإفلاس مرة أخرى، وأخطرت الركاب أنه تم الآن إلغاء جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك خطوطها الدولية من سويسرا وهولندا".

وتابعت "سيحتاج عملاء فلاي بي -الذين ما زالوا بحاجة للسفر- إلى إجراء ترتيبات سفر بديلة خاصة بهم عبر شركات الطيران الأخرى أو مشغلي السكك الحديدية أو الحافلات".

On 28 Jan 23 David Pike & Mike Pink were appointed Joint Administrators of Flybe Limited. Flybe has now ceased trading. All Flybe flights from & to the UK are cancelled & will not be rescheduled. Further information can be found @ https://t.co/VbCQW2SmGn & https://t.co/bcNJz3Cthq pic.twitter.com/DhLb8UhwXk — Flybe ✈ (@flybe) January 28, 2023

ونقلت صحيفة "الغارديان" (the guardian) البريطانية عن مسؤولين بالشركة قولهم إن "277 من موظفي فلاي بي البالغ عددهم 321 موظفا تم تسريحهم، بينما سيتم الاحتفاظ بـ 44 الباقين".

ورغم أن فلاي بي قالت إنها ستكون قادرة على مساعدة الركاب في ترتيب رحلات بديلة، وإحالة جميع الركاب المتضررين إلى هيئة الطيران المدني للحصول على المشورة والمعلومات، إلا أن حالة من الذعر سادت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سأل العديد من الركاب عما إذا كانوا سيحصلون على المبالغ التي دفعوها، في حين أعلن عدد من موظفي فلاي بي أنهم يبحثون الآن عن عمل، وفق الصحيفة.

فلاي بي.. الإفلاس الثاني

ويقع المقر الرئيسي لشركة فلاي بي في مدينة برمنغهام، حيث تقوم بتشغيل رحلات إلى 17 وجهة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي باستخدام أسطول من 8 طائرات "كيو 400" (Q400) المؤجرة.

وفي مارس/آذار 2020، أفلست شركة الطيران وألغت 2400 وظيفة بعد أن أدت القيود التي تم فرضها نتيجة فيروس كورونا إلى التأثير بشكل كبير على حركة السفر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم بيعها لشركة (Thyme Opco Ltd)، وهي شركة تسيطر عليها (Cyrus Capital) الأميركية، لتستأنف الرحلات الجوية.

وفي أبريل/نيسان العام الماضي، أعيد إطلاق الشركة بخطة لتشغيل ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيا عبر 23 مسارا، حيث تم تسيير رحلات على العديد من المسارات الجوية نفسها من بلفاست وبرمنغهام ومطار لندن هيثرو.

ويشهد قطاع الطيران في أوروبا والولايات المتحدة مؤخرا إضرابات بين صفوف عمال المطارات بسبب عدم التوافق بين الطلب القوي على السفر وعدد العاملين المنخفض، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات رئيسية.