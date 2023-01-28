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شاهد- لحظة تنفيذ هجوم سلوان بالقدس المحتلة وإصابة إسرائيليَّين

Israeli security forces and rescuers gather in Jerusalem's predominantly Arab neighbourhood of Silwan, where an assailant reportedly shot and wounded two people, on January 28, 2023. - An assailant shot and wounded two people in east Jerusalem today, Israeli medics said, hours after a Palestinian gunman killed seven outside a synagogue in one of the deadliest such attacks in years. Police said the suspect was "neutralised" following the gun attack in the Silwan neighbourhood, just outside Jerusalem's old, walled city. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومسعفون في موقع إطلاق النار على إسرائيليين بضاحية سلوان في القدس المحتلة (الفرنسية)
28/1/2023

بثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق النار على إسرائيليين اليوم السبت قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وتظهر الصور شابا يحتمي خلف سيارات متوقفة في الشارع ويطلق النار من مسدس على مجموعة من الإسرائيليين بعضهم يحمل أسلحة.

واشتبك بعض هؤلاء الإسرائيليين مع مطلق النار، ولا تظهر اللقطات التي عرضتها القناة 13 الإسرائيلية إصابة المنفذ.

وأصيب في العملية الثانية من نوعها خلال ساعات إسرائيليان وُصفت جراح أحدهما بالخطرة، وفقا للشرطة والإسعاف الإسرائيليين.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن أحد الجريحين في هجوم سلوان ضابط في الجيش الإسرائيلي، كان في إجازة يوم السبت.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية سلوان هو محمد عليوات (13 عاما)، مضيفة أنه أصيب لكنه ما زال على قيد الحياة.

بيد أن عائلة الفتى نفت أن يكون هو منفذ العملية، وقالت إن وجوده في المكان لحظة إطلاق النار كان مصادفة، على حد تعبيرها.

وقتل 7 إسرائيليين وأصيب 10 مساء أمس الجمعة في هجوم نفذه فلسطيني في القدس المحتلة، بينما توعدت سلطات الاحتلال برد حازم عليه.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند