شاهد- لحظة تنفيذ هجوم سلوان بالقدس المحتلة وإصابة إسرائيليَّين

بثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق النار على إسرائيليين اليوم السبت قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وتظهر الصور شابا يحتمي خلف سيارات متوقفة في الشارع ويطلق النار من مسدس على مجموعة من الإسرائيليين بعضهم يحمل أسلحة.

واشتبك بعض هؤلاء الإسرائيليين مع مطلق النار، ولا تظهر اللقطات التي عرضتها القناة 13 الإسرائيلية إصابة المنفذ.

ממתין מאחורי הרכב, יורה לעבר המתפללים – ונורה: תיעוד הפיגוע בעיר דוד לכל הפרטים >>https://t.co/dXqr7CiFoL pic.twitter.com/2Ish8XxJON — חדשות 13 (@newsisrael13) January 28, 2023

وأصيب في العملية الثانية من نوعها خلال ساعات إسرائيليان وُصفت جراح أحدهما بالخطرة، وفقا للشرطة والإسعاف الإسرائيليين.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن أحد الجريحين في هجوم سلوان ضابط في الجيش الإسرائيلي، كان في إجازة يوم السبت.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية سلوان هو محمد عليوات (13 عاما)، مضيفة أنه أصيب لكنه ما زال على قيد الحياة.

بيد أن عائلة الفتى نفت أن يكون هو منفذ العملية، وقالت إن وجوده في المكان لحظة إطلاق النار كان مصادفة، على حد تعبيرها.

وقتل 7 إسرائيليين وأصيب 10 مساء أمس الجمعة في هجوم نفذه فلسطيني في القدس المحتلة، بينما توعدت سلطات الاحتلال برد حازم عليه.