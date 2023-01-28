رغم تواصل الاحتجاجات في البلاد.. برلمان بيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات

رفض برلمان بيرو اليوم السبت طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ 7 أسابيع.

وتشهد بيرو احتجاجات عنيفة مطالبة برحيل بولوارتي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وبتقريب موعد الانتخابات خلفت 47 قتيلا على الأقل.

ونال المقترح خلال جلسة برلمانية استمرت 7 ساعات 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان خوسيه وليامز إنه "بهذا التصويت رُفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات".

وبعد التصويت تلقى وليامز طلبا من أجل "إعادة النظر في التصويت" ومناقشته بعد غد الاثنين خلال جلسة جديدة.

وطلبت بولوارتي الرئيسة المؤقتة لبيرو تقريب موعد الانتخابات لإخراج البلاد "من المستنقع الذي نحن فيه" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن حكومتها تدعم مبادرة المعارضة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتقود الرئيسة المؤقتة بيرو منذ أن عزل البرلمان في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيلو، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات عنيفة أودت بحياة 46 مدنيا وشرطي.

وكان مقررا في الأصل أن تستمر فترة ولاية بولوارتي حتى عام 2026، لكن في محاولة منه لاحتواء الاستياء المتزايد قرر البرلمان تقريب موعد الانتخابات العامة إلى أبريل/نيسان 2024.