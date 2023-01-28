الهند.. تحطم طائرتين مقاتلتين ومقتل طيار

أعلن سلاح الجو الهندي عن تحطم اثنتين من طائراته المقاتلة اليوم السبت بعد تعرضهما لحادث لم تكشف تفاصيله، مما أسفر عن مقتل طيار واحد.

وقال سلاح الجو في بيان "كانت الطائرتان في مهمة تدريب روتينية، وأصيب أحد الطيارين الثلاثة بجروح أفضت إلى وفاته، وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث".

وحسب البيان، فقد وقع الحادث في منطقة مورينا بولاية ماديا براديش الواقعة وسط البلاد.

لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين في وقت سابق من اليوم أن إحدى الطائرتين تحطمت في ولاية ماديا براديش، والأخرى في ولاية راجستان الصحراوية المجاورة.

ولم يحدد سلاح الجو الهندي طراز الطائرتين، لكن وسائل إعلام قالت إن إحداهما من طراز "سوخوي-30" روسية الصنع والأخرى من طراز "ميراج 2000" فرنسية الصنع.

من جانبها، قالت وكالة الأناضول إن سلاح الجو الهندي كلف محكمة تحقيق بتحديد ما إذا كان هناك تصادم في الجو أم لا، في حين أشارت مصادر إلى أن الطائرتين أقلعتا من قاعدة جواليور الجوية حيث تُجرى مناورات عسكرية.