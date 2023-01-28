لا يتعدى حجمها 8 سنتيمترات.. أستراليا تستنفر للبحث عن كبسولة مشعة مفقودة

شهدت أجزاء من ولاية أستراليا الغربية حالة تأهب للخطر الإشعاعي؛ بعد إعلان السلطات أن كبسولة مشعة تستخدم في التعدين فُقدت أثناء نقلها من أحد المناجم إلى مدينة بيرث عاصمة الولاية.

وانطلقت عملية بحث عن الكبسولة اليوم السبت في الولاية، وأوضحت هيئة الطوارئ أن الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتيمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن مفقودة منذ منتصف الشهر الجاري.

وقالت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ إن الكبسولة الفضية الصغيرة التي تحتوي على السيزيوم 137 ضاعت أثناء النقل من شمال نيومان -بلدة صغيرة في منطقة كيمبرلي النائية- إلى الضواحي الشمالية الشرقية لبيرث.

وأوضحت الإدارة أن المادة "تستخدم داخل أجهزة القياس في عمليات التعدين، ويمكن أن يسبب التعرض لها حروقا أو مرضا إشعاعيا".

وقالت وكالة الصحة بالولاية إن الكبسولة فقدت أثناء نقلها في شاحنة من منجم إلى منشأة تخزين في بيرث. وأفادت السلطات بأن الشاحنة غادرت الموقع في 12 يناير/كانون الثاني، لكن الكبسولة المفقودة لم يُعثر عليها حتى الأسبوع الماضي فتم تنبيه أجهزة الطوارئ.

وقال مدير الخدمات الطبية في الولاية إن "القلق يتعلّق باحتمال أن يلتقطها أحد من دون أن يدرك كيفية التعامل معها"، مشيرا إلى أن الكبسولة إذا بقيت بالقرب من الجسم يمكن أن تسبب احمرار الجلد وحروقا إشعاعية وقد تؤثر على جهاز المناعة.

وذكر ناطق باسم هيئة الإنقاذ أن عمليات البحث عن الكبسولة تجري تحديدًا في المناطق المأهولة، موضحًا أن الأمر قد يستغرق أسابيع. وأشار إلى أنه يعتقد أن اهتزاز الشاحنة تسبّب في تفكك الجهاز وخروج الكبسولة منه.