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بسبب موقفها المعارض لإسرائيل.. الكونغرس يُقصي إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية

النائبة بالكونغرس الأميركي إلهان عمر (رويترز)
27/1/2023

استبعدت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي النائبة إلهان عُمر من لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس، وهو ما أرجعه زعيم الأغلبية كيفن مكارثي -في تصريحات صحفية– إلى "موقفها المعارض لإسرائيل".

وتعد لجنة الشؤون الأفريقية بالكونغرس فرعا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التي تتمتع بسلطة قضائية في المسائل الدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك المساعدات الخارجية، وسلطات الحرب، وإنفاذ العقوبات الدولية.

ومنذ أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعد مكارثي ببذل جهوده لإقصاء إلهان عمر من اللجنة، وقال في تصريحات صحفية "أتذكر ما قالته عن إسرائيل، لقد وعدت العام الماضي بأنها لن تكون في الشؤون الخارجية بعد الآن. أنا أفي بهذا الوعد".

ووصفت النائبة الأميركية المسلمة استبعادها بأنه "تمييز وعنصرية وكراهية لأصحاب الأصول الأجنبية".

وقالت إلهان عُمر في تغريدة على تويتر "بصفتي السياسية الوحيدة المولودة في أفريقيا، فإن عدم وجودي في اللجنة الفرعية لأفريقيا ليس مجرد إلغاء لصوت فريد، بل هو القضاء على جميع الأصوات التي لم تُسمع من قبل في أي لجنة مختصة بالقارة".

وفي تغريدة أخرى نشرت مسبقًا، رفضت السياسية الأميركية تصريح رئيس مجلس النواب بأن قرار استبعادها جاء لأنها معارضة لإسرائيل.

وقد ندد عدد من النشطاء والسياسيين الأميركيين ما وصف بـ "التحيز" ضد إلهان عُمر.

وقالت نائبة ولاية مينيسوتا بالمجلس بيتي ماكولوم "يروج قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعقيدة حركة ماجا المؤيدة لترامب والتي تتاجر بتهديدات الكراهية والعنف، وهذا يتضح في استهدافهم للنائبة إلهان عمر، النائب آدم شيف والنائب إيرك سوالويل في ثأر تافه يقوض الديمقراطية ويهدد سلامتهم، يستحق سكان مينيسوتا وجميع الأميركيين أفضل من ذلك".

وعن استبعادها من اللجنة بسبب موقفها من إسرائيل، قال النائب والمرشح الرئاسي السابق جو والش "أنا مؤيد جدا لإسرائيل، وربما أختلف كثيرًا أنا وإلهان عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لكن استبعادها من لجنتها لأنها ليست مؤيدة لإسرائيل بما فيه الكفاية يعد أمرًا ضعيفًا وخاطئًا ويمثل سابقة سيئة، وهل يعتقد الجمهوريون أن كل شخص يعمل في لجنة يجب أن يكون لديه نفس المعتقدات؟".

ومن جانبه، أكد النائب وزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز على موقف الديمقراطيين المؤيد لضرورة وجود إلهان عُمر في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، وأضاف "على الجمهوريين تقبل ذلك".

إلهان عمر.. أول محجبة بالكونغرس

وإلهان عمر سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي، فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بالولايات المتحدة.

ورغم أن إلهان ليست المرأة المسلمة الأولى التي تدخل المجالس التشريعية الأميركية، لكنها الأولى التي تدخل تلك المجالس بالحجاب الذي يشكل رمزية كبيرة أثارت الجدل، خاصة أن انتخابها تزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وفاز بها الجمهوري دونالد ترامب الذي كان قد أدلى بتصريحات معادية للمسلمين.

وتعرضت إلهان للضرب من قبل أشخاص في تجمع حزبي عام 2014 بسبب حجابها التي أخذت قرارا بارتدائه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 "كإعلان مفتوح عن هويتها" كما وصفته.

وحتى بعد أن انتخبت نائبة في مجلس النواب، كانت إلهان دائمة الانتقاد للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وتنادي بدعم الحركات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، مما أثار حفيظة الكثير من ساسة اليمين، وعلى رأسهم مكارثي.

وكثيرا ما تعرضت إلهان لهجوم لاذع من الرئيس السابق حيث طالبها ذات مرة بالاستقالة.

إلهان ردت على هجوم ترامب عليها بتغريدة كتبتها بالعربية والإنجليزية، على صفحتها قائلة "رب اغفر لقَومي فإِنهم لا يعلمون".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي