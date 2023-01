بسبب موقفها المعارض لإسرائيل.. الكونغرس يُقصي إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية

استبعدت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي النائبة إلهان عُمر من لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس، وهو ما أرجعه زعيم الأغلبية كيفن مكارثي -في تصريحات صحفية– إلى "موقفها المعارض لإسرائيل".

وتعد لجنة الشؤون الأفريقية بالكونغرس فرعا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التي تتمتع بسلطة قضائية في المسائل الدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك المساعدات الخارجية، وسلطات الحرب، وإنفاذ العقوبات الدولية.

ومنذ أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعد مكارثي ببذل جهوده لإقصاء إلهان عمر من اللجنة، وقال في تصريحات صحفية "أتذكر ما قالته عن إسرائيل، لقد وعدت العام الماضي بأنها لن تكون في الشؤون الخارجية بعد الآن. أنا أفي بهذا الوعد".

ووصفت النائبة الأميركية المسلمة استبعادها بأنه "تمييز وعنصرية وكراهية لأصحاب الأصول الأجنبية".

As the only African born, not being on the Africa subcommittee is not just an elimination of a unique voice but an elimination of all the voices that have never been heard on a committee on the continent. It’s racist, xenophobic and discriminatory. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 26, 2023

وقالت إلهان عُمر في تغريدة على تويتر "بصفتي السياسية الوحيدة المولودة في أفريقيا، فإن عدم وجودي في اللجنة الفرعية لأفريقيا ليس مجرد إلغاء لصوت فريد، بل هو القضاء على جميع الأصوات التي لم تُسمع من قبل في أي لجنة مختصة بالقارة".

وفي تغريدة أخرى نشرت مسبقًا، رفضت السياسية الأميركية تصريح رئيس مجلس النواب بأن قرار استبعادها جاء لأنها معارضة لإسرائيل.

“It would be odd to me that members would not support [the removal resolution] based upon her comments against Israel,” McCarthy said Tuesday night. No, but it would be odd to remove members from their committee because they spoke out against Israel. https://t.co/bjSMHsiiGO — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 26, 2023

وقد ندد عدد من النشطاء والسياسيين الأميركيين ما وصف بـ "التحيز" ضد إلهان عُمر.

وقالت نائبة ولاية مينيسوتا بالمجلس بيتي ماكولوم "يروج قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعقيدة حركة ماجا المؤيدة لترامب والتي تتاجر بتهديدات الكراهية والعنف، وهذا يتضح في استهدافهم للنائبة إلهان عمر، النائب آدم شيف والنائب إيرك سوالويل في ثأر تافه يقوض الديمقراطية ويهدد سلامتهم، يستحق سكان مينيسوتا وجميع الأميركيين أفضل من ذلك".

House GOP leaders are promoting MAGA Republicans who traffic in hate & violent threats, while targeting Rep. @Ilhan Omar, @RepAdamSchiff, and @RepSwalwell in a petty vendetta that undermines democracy & threatens their safety. Minnesotans and all Americans deserve better. — Rep. Betty McCollum (@BettyMcCollum04) January 26, 2023

وعن استبعادها من اللجنة بسبب موقفها من إسرائيل، قال النائب والمرشح الرئاسي السابق جو والش "أنا مؤيد جدا لإسرائيل، وربما أختلف كثيرًا أنا وإلهان عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لكن استبعادها من لجنتها لأنها ليست مؤيدة لإسرائيل بما فيه الكفاية يعد أمرًا ضعيفًا وخاطئًا ويمثل سابقة سيئة، وهل يعتقد الجمهوريون أن كل شخص يعمل في لجنة يجب أن يكون لديه نفس المعتقدات؟".

I’m very pro-Israel. @IlhanMN & I probably disagree on much when it comes to Israel. But to remove her from her committee bcuz she’s not “pro-Israel enough” is weak, wrong & sets a bad precedent. Do Republicans believe everyone serving on a committee must have the same beliefs? https://t.co/6Q3CwP1o5Y — Joe Walsh (@WalshFreedom) January 26, 2023

ومن جانبه، أكد النائب وزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز على موقف الديمقراطيين المؤيد لضرورة وجود إلهان عُمر في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، وأضاف "على الجمهوريين تقبل ذلك".

Hakeem Jeffries "strongly" supports Rep. Ilhan Omar serving on the House Foreign Affairs Committee after years of her making antisemitic and inflammatory remarks. pic.twitter.com/E29oeBbsgA — RNC Research (@RNCResearch) January 26, 2023

إلهان عمر.. أول محجبة بالكونغرس

وإلهان عمر سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي، فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بالولايات المتحدة.

ورغم أن إلهان ليست المرأة المسلمة الأولى التي تدخل المجالس التشريعية الأميركية، لكنها الأولى التي تدخل تلك المجالس بالحجاب الذي يشكل رمزية كبيرة أثارت الجدل، خاصة أن انتخابها تزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وفاز بها الجمهوري دونالد ترامب الذي كان قد أدلى بتصريحات معادية للمسلمين.

وتعرضت إلهان للضرب من قبل أشخاص في تجمع حزبي عام 2014 بسبب حجابها التي أخذت قرارا بارتدائه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 "كإعلان مفتوح عن هويتها" كما وصفته.

وحتى بعد أن انتخبت نائبة في مجلس النواب، كانت إلهان دائمة الانتقاد للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وتنادي بدعم الحركات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، مما أثار حفيظة الكثير من ساسة اليمين، وعلى رأسهم مكارثي.

Listening and learning, but standing strong 💪🏽 pic.twitter.com/7TSroSf8h1 — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 11, 2019

وكثيرا ما تعرضت إلهان لهجوم لاذع من الرئيس السابق حيث طالبها ذات مرة بالاستقالة.

It is shameful that House Democrats won’t take a stronger stand against Anti-Semitism in their conference. Anti-Semitism has fueled atrocities throughout history and it’s inconceivable they will not act to condemn it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2019

إلهان ردت على هجوم ترامب عليها بتغريدة كتبتها بالعربية والإنجليزية، على صفحتها قائلة "رب اغفر لقَومي فإِنهم لا يعلمون".