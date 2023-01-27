توفي اليوم الجمعة، الداعية السعودي عبد الله بن عمر بانعمة عن عمر ناهز 47 عاما بعد سنوات طويلة من المرض، حسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وعقب صلاة الجمعة، أدى آلاف المصلين صلاة الجنازة على الداعية بانعمة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، قبل أن يشيعوه حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة البقيع.

جنازة الشيخ #عبدالله_بانعمة بعد صلاة #الجمعة في #المسجد_النبوي تشهد حضور كثيف من المشيعين pic.twitter.com/0ej5Vr46lG — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) January 27, 2023

وتداول عدد من محبي الشيخ مقطعا مصورا للداعية الراحل قبل وفاته بث خلاله وصاياه للشباب، وأبرزها المحافظة على الصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم والتوبة من الذنوب والمعاصي، داعيا الله أن يمد في عمره حتى يدرك صيام شهر رمضان المبارك.

ونعى الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي الشيخ الراحل كما نعته جمعية طيبة للإعاقة الحركية، قائلة "عظم الله أجرنا وأجركم في فقيد الدعوة وفقيد الهمة الذي كان له اليد العليا في إيصال رسالة الجمعية وإلهام المستفيدين بالصبر والكفاح".

عظم الله أجرنا و أجركم في فقيد الدعوة وفقيد الهمة

الذي كان له اليد العليا في إيصال رسالة الجمعية وإلهام المستفيدين بالصبر و الكفاح اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه #وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة pic.twitter.com/CQRR78i3zG — جمعية طيبة للإعاقة الحركية (@tiba_media) January 27, 2023

ودأب الداعية الراحل على المشاركة في كثير من الفعاليات والأنشطة الدعوية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بجانب الأنشطة الخيرية، بخاصة ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما توثق صفحته على موقع تويتر.

الشيخ بانعمة وولاعة السجائر

ولد بانعمة عام 1976 وعرف عنه أنه كان من هواة ممارسة الرياضة خاصة "الكارتية" و"الكونغ فو"، قبل أن يتعرض للإصابة عام 1993 عندما كان يدرس في المرحلة الثانوية.

قبل نحو 30 عامًا وحين كان يسبح، تعرض بانعمه لحادث عندما قفز من الحوض، إذ ارتطم رأسه بقاع الحوض فانكسرت رقبته وتعرض لنزيف أدى إلى شلل جميع أجزاء جسمه، وبعد ذلك اتجه للعمل في الدعوة إلى الله.

قصة بانعمة كما رواها لصحيفة الجزيرة السعودية بدأت بسقوط ولاعة السجائر من جيبه أمام والده، فسأله: من أين هذه الولاعة؟ فقال: إنها ولاعة صديقه، فقال الأب هو يدخن والولاعة عندك! أنت كذاب، فأقسم بانعمة بأغلظ الأيمان أنه صادق ولا يدخن -وكان كاذبًا- فقال والده: الله يقصم رقبتك إن كنت كاذبًا في حلفك.

عقب ذلك هرب بانعمة من المدرسة مع أصدقائه ودخلوا متنزها في مدينة جدة خلسة، ليسبحوا في حوض السباحة، وعندما قفز من الحوض ارتطم رأسه بقاع الحوض فانكسرت رقبته وأصيب بالنزيف والشلل التام.