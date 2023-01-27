فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الخميس، وأبرما اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا.

وذكر قصر الإليزيه اليوم الجمعة أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.

وبحسب ما ورد في الاتفاقية، فإن هذه الشراكة بين البلدين تهدف إلى "تحقيق المصالح المشتركة على قاعدة المساواة في السيادة والحقوق، وبما يتوافق مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وفي بيان مشترك نشره موقع الرئاسة الفرنسية أكد الطرفان عزمهما على مواصلة الأعمال المرتبطة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد ماكرون لرئيس الوزراء العراقي "رغبة باريس في الوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية طالما رغبت بغداد في ذلك، لمواجهة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية" حسبما ورد في البيان.

وشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -الذي عقد بالأردن في ديسمبر/كانون الأول الماضي- 12 دولة، وهي الأردن والعراق (المستضيفان للمؤتمر)، وفرنسا (الداعية له)، وتركيا ومصر والكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين وإيران، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكد المشاركون في البيان الختامي على المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية.