وزير العدل الأميركي: وجهنا اتهامات لـ3 أشخاص حاولوا اغتيال مواطنة أميركية من أصول إيرانية

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند -اليوم الجمعة- توقيف 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في ما وصفها "بمؤامرة تدعمها طهران" لاغتيال الصحفية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في الولايات المتحدة.

وقال غارلاند إن اثنين من الموقوفين الثلاثة هما عنصران في مافيا تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران، مشيرًا إلى أنهما جُنّدا للإعداد لاغتيال علي نجاد في نيويورك.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق فوري على اتهامات وزير العدل الأميركي.

ويأتي الإعلان عن توقيف الأشخاص الثلاثة وتوجيه تهم الشروع في القتل إليهم بعد 6 أشهر على اعتقال أحدهم ويدعى خالد مهدييف أمام منزل علي نجاد في نيويورك وبحوزته بندقية هجومية من طراز "إيه كيه 47" (AK-47)، وفق الوزير.

وقال غارلاند إن مهدييف كان مكلّفا بالعملية من جانب اثنين من قادة العصابة الإجرامية هما رأفت أميروف وبولاد عمروف.

وأوقف أميروف الخميس في الولايات المتحدة بينما اعتُقل عمروف في وقت سابق من الشهر الحالي في جمهورية التشيك وهو موقوف حاليا في الولايات المتحدة.

وأوضح غارلاند أن "هذه التهم أفضى إليها تحقيق جار في جهود تبذلها الحكومة الإيرانية لاغتيال صحفية وكاتبة وناشطة حقوقية أميركية من أصل إيراني على الأراضي الأميركية"، وفق قوله.

ولم يشر غارلاند إلى علي نجاد بالاسم، لكنّه أوضح أنها المعنية بالأمر، وقد أشار إلى محاولة عناصر إيرانيين في عام 2021 خطف الناشطة البالغة 45 عاما وإعادتها إلى إيران. وأكد أن "الحكومة الإيرانية تواصل منذ ذلك الوقت استهداف الضحية"، حسب الوزير.

وفي تغريدة لها الجمعة، أشارت علي نجاد إلى أنها تبلّغت للتو بـ"توجيه الاتهام للرجال الثلاثة الذين كلّفهم النظام الإيراني قتلي على الأراضي الأميركية".

ومسيح علي نجاد صحفية وناشطة نسوية إيرانية شاركت في نشر تغريدات تدعم المتظاهرات في إيران إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني عقب اعتقال شرطة الأخلاق لها في سبتمبر/أيلول الماضي.