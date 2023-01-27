باكو تستدعي السفير الإيراني.. قتيل ومصابان في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان بطهران

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الجمعة إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران، متهمة طهران بتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بسفارتها.

وأضافت الوزارة في بيان أن "المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنكوف".

وجاء في البيان أن "المهاجم دمر نقطة الحراسة بسلاح آلي، مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن وإصابة اثنين من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له".

كما أعلنت الخارجية الأذربيجانية فتح تحقيق في الواقعة، متعهدة بتقديم مزيد من المعلومات للجمهور بشأن تفاصيل الحادث في وقت لاحق.

Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum olub, ölən var pic.twitter.com/YjZ7hbqS8N — Ictimai TV (@TvIctimai) January 27, 2023

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه زجاج مكسور وأضرار لحقت بباب داخل السفارة.

وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به، وتحقق في الدافع وراء الهجوم.

كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن قائد الشرطة أن المشتبه به دخل السفارة مع طفلين، وربما كان الدافع "مشاكل شخصية"، حسب تعبير الوكالة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن "الحملة المعادية لأذربيجان" في إيران أسهمت في الهجوم.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الوزارة إيران بتجاهل استمر طويلا لدعوات باكو من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران.

وأضافت "للأسف، يظهر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء الاهتمام اللازم لنداءاتنا المستمرة في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن باكو استدعت السفير الإيراني على خلفية الهجوم المسلح.

مباحثات عقب الهجوم

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الهجوم المسلح على سفارة باكو في طهران، حسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.

ودان عبد اللهيان الهجوم الذي استهدف السفارة صباح الجمعة، وقدم تعازيه لنظيره الأذربيجاني في مقتل مسؤول أمن السفارة. وأشار الوزير إلى "إمكانية إساءة استغلال الحادث من قبل أعداء البلدين".

وقال "ينبغي ألا ندع الحادث يؤثر سلبا على العلاقات بين إيران وأذربيجان"، واقترح أن تقوم المؤسسات الأمنية في البلدين بالتحقيق في الهجوم بالتعاون الوثيق فيما بينها، من أجل توضيح الأبعاد المختلفة للحادث.

من جهته، رحب بيراموف باقتراح نظيره الإيراني التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية في البلدين من أجل توضيح أبعاد الحادث.

إدانات

وقد دانت تركيا الهجوم ووصفته على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو بـ"الغادر"، كما أن جاويش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف شدد خلاله على تضامن تركيا مع "أذربيجان الشقيقة".

كذلك دانت دول عدة الهجوم منها قطر والسعودية والكويت ومصر والأردن.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن إيران تضم الملايين من أفراد العرقية الأذرية، ولطالما اتهمت باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها.

ويهيمن الفتور تقليديا على العلاقات بين باكو وطهران، إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفة مقربة لتركيا المنافسة التاريخية لإيران، حسب الوكالة ذاتها.