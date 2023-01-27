الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بالصومال بعد عملية عسكرية استغرقت عدة أشهر

قال مسؤولون أميركيون مساء الخميس إن الجيش الأميركي نفذ عملية إنزال أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بشمالي الصومال.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، لصحفيين إن بلال السوداني، وهو أحد قادة التنظيم في الصومال، قُتل في العملية مع حوالي 10 آخرين من التنظيم.

وأضافوا أن العملية وافق عليها الرئيس جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع، ونُفذت في آخر 24 ساعة، وكانت نتيجة تنسيق استثنائي لعدة أشهر.

وقالت مسؤولة رفيعة -طلبت عدم الكشف عن اسمها- إن الإنزال سبقته تدريبات مكثفة للقوات الأميركية في مواقع شيدت خصيصا لتحاكي تضاريس الموقع حيث نفذت العملية وهو كهف في جبال شمال الصومال، وأضافت "كنا مستعدين للقبض على السوداني".

وقال مسؤول أميركي ثان إنه تقرر أن اعتقال السوداني هو الخيار الأفضل للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخبارية من العملية، لكن "رد القوات المعادية على العملية أدى إلى مقتله".

ورفض المسؤولون التطرق إلى التفاصيل الأساسية للعملية، كما رفضوا الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كانت جُمِعت أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأميركية العملية أو حتى عدد الجنود الأميركيين المشاركين.

وقال المسؤولون إن القيادي في تنظيم الدولة بلال السوداني كان يوسّع نشاطات التنظيم في جميع دول أفريقيا.

وأوضح المسؤولون أنه لم يكن بالإمكان القبض على السوداني، رغم أن ذلك نهجنا الأنسب، مشيرين إلى أنهم أبلغوا الحكومة الصومالية بالعملية العسكرية ضد تنظيم الدولة حماية لمواطنيها ومواطنينا.

كما أكد المسؤولون أنه لم تُسجل أي إصابات بين الجنود الأميركيين خلال العملية العسكرية شمالي الصومال.