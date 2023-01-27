عقب مجزرة جنين.. مواجهات في الضفة والقسام تبث مشاهد تصديها لطائرات إسرائيلية بسماء غزة

اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة اليوم الجمعة بعد يوم من مجزرة مخيم جنين.

وفي حين بثت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تظهر تصدّي دفاعاتها الجوية للطائرات الإسرائيلية أثناء تنفيذها غارات على قطاع غزة، دعت واشنطن إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 13 شخصا أصيبوا في بلدة بَيْتا وقرية بيت دجن جنوب شرق نابلس عقب خروج مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية عقب خروج مسيرة في القرية للمطالبة بفتح الطريق الشرقي المغلق منذ 10 سنوات.

وبدوره، أفاد مراسل الجزيرة بحدوث مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال شرق القدس عقب تشييع الشهيد يوسف محيسن الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها أمس الخميس في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي ظل أجواء التصعيد الإسرائيلي، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وعقب الصلادة، خرجت مسيرة جابت باحات المسجد الأقصى تنديدا بجرائم الاحتلال والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس الخميس في مخيم جنين، في وقت عززت فيه شرطة الاحتلال وجودها في ضواحي مدينة القدس خشية تجدد المواجهات مع الفلسطينيين.

تعزيزات إسرائيلية

في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع اليوم الجمعة بكتيبة من لواء المظليين إلى الضفة الغربية لتعزيز وجوده العسكري وتدابيره الأمنية هناك.

وستنتشر الكتيبة في مناطق التماس بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل لمنع أي عمليات فلسطينية قد تأتي ردا على التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنين.

كما رُفعت حالة التأهب في القدس المحتلة وضواحيها، خصوصا في المناطق التي شهدت مواجهات في الأيام الأخيرة.





صواريخ تتصدى لطائرات الاحتلال

وقد بثت كتائب عز الدين القسام في موقعها الإلكتروني مقطعا مصورا لتصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الحربية الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو، وبالمضادات الأرضية.

وكانت مقاتلات إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ومحيط مرصد للمقاومة الفلسطينية شرقي بيت حانون، وردّت المقاومة بإطلاق عدة صواريخ.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعيد إطلاق صاروخين من غزة ردا على العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أمس الخميس واستشهد فيها 9 فلسطينيين.

وفي مسيرة بغزة بعيد صلاة الجمعة، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن سرايا القدس (الذراع العسكرية للجهاد) هي من أطلق صاروخين مساء الخميس باتجاه إسرائيل ردا على ما حدث في مخيم جنين.

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أصدر تعليمات للجيش بالبقاء في حالة تأهب لاحتمال استمرار القتال في غزة، على حد تعبيره. كما عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره على الحدود شمال قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية توعدت الجيش الإسرائيلي عقب عملية جنين، وقال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إن الاحتلال "سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها، وإن رد المقاومة لن يتأخر".

وردا على اقتحام مخيم جنين، خرجت بعيد صلاة الجمعة مسيرات حاشدة في غزة بدعوة من فصائل المقاومة، وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت أمس الخميس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.





دعوة أميركية للتهدئة

سياسيا، قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن هناك حاجة ملحة لخفض العنف من قبل جميع الأطراف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وعبر البيت الأبيض -في بيان- عن قلقه إزاء تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وندد بالأفعال التي تؤدي إلى تصاعد التوتر، وفق تعبيره.

وتأتي الدعوة للتهدئة بينما ينتظر أن يجري مدير الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه (CIA) وليام بيرنز محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب، قبل أن ينتقل إلى رام الله ليلتقي القادة السياسيين والأمنيين الفلسطينيين.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ الأحد المقبل جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية ومصر، وأضافت أن بلينكن سيؤكد في لقاءاته مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات، وسيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في القدس.

وفي نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد أعلن أن فلسطين دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين.

مظاهرات بالأردن

وفي إطار ردود الفعل على مجزرة جنين، خرجت في الأردن اليوم الجمعة مظاهرات نظمتها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وحزبية للتعبير عن غضبها حيال ما يحدث في مدينتي جنين والقدس المحتلة.

وطالب المشاركون خلال مسيرة وسط العاصمة عمّان حكومة بلادهم بإلغاء اتفاقية وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، ندد "المجلس العربي"، في بيان حمل توقيع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، بمجزرة جنين وبالصمت الدولي والعربي على هذه الجريمة، وقال إن الحد الأدنى من الرد على ما جرى يفرض على الأنظمة العربية المطبعة مع إسرائيل الانسحاب من مسارات التطبيع.