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شاهد.. لحظة الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

An armed assailant shoots at security guards in Azerbaijan embassy in Tehran, Iran January 27, 2023 in this still image obtained from a CCTV footage by REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
الهجوم أسفر عن مقتل رئيس جهاز أمن السفارة الأذربيجانية في طهران وجرح اثنين (رويترز)
27/1/2023

أظهرت لقطات لكاميرا المراقبة، داخل مبنى السفارة الأذربيجانية بالعاصمة الإيرانية، لحظة اقتحام مسلح برشاش كلاشنكوف وقيامه بفتح النار على الموجودين مما أسفر عن مقتل رئيس جهاز أمن السفارة وجرح اثنين.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الخارجية الأذربيجانية إيران بتجاهل استمر طويلا لدعوات باكو من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران.

 

وأضافت "للأسف، يظهر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء الاهتمام اللازم لنداءاتنا المستمرة بهذا الصدد" مشيرة إلى أن باكو استدعت السفير الإيراني على خلفية الهجوم المسلح.

وأظهر المقطع ترجل المهاجم من سيارته وبيده سلاحه الذي استخدمه بالهجوم، كما أظهر مروره من أمام رجل الأمن الواقف في نقطة الحراسة على مدخل السفارة.

وفي تصريح لوكالة تسنيم، قال قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي "(أوقف) الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري صباح اليوم (الجمعة)". وأوضح لتلفزيون محلي أن هذا الشخص "إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية" مشيرًا إلى أن دوافعه كانت "شخصية وعائلية".

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند