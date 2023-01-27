شاهد.. لحظة الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

أظهرت لقطات لكاميرا المراقبة، داخل مبنى السفارة الأذربيجانية بالعاصمة الإيرانية، لحظة اقتحام مسلح برشاش كلاشنكوف وقيامه بفتح النار على الموجودين مما أسفر عن مقتل رئيس جهاز أمن السفارة وجرح اثنين.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الخارجية الأذربيجانية إيران بتجاهل استمر طويلا لدعوات باكو من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران.

سلاح تروریست حمله کننده به سفارت #آزربایجان ساخت #ایران است احتمال عضویت #تروریست در نیروهای مسلح (سپاه) بالاست اما هنوز تایید نشده است https://t.co/rAwYmjK6Sz — BagimsizGuneyAz (@BagimsizGuneyAz) January 27, 2023

وأضافت "للأسف، يظهر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء الاهتمام اللازم لنداءاتنا المستمرة بهذا الصدد" مشيرة إلى أن باكو استدعت السفير الإيراني على خلفية الهجوم المسلح.

وأظهر المقطع ترجل المهاجم من سيارته وبيده سلاحه الذي استخدمه بالهجوم، كما أظهر مروره من أمام رجل الأمن الواقف في نقطة الحراسة على مدخل السفارة.

فیلم دوم از لحظه حمله تروریستی به سفارت آزربایجان در تهران همانطور که دیده میشود ادعای همراه بودن دو کودک در کنار تروریست واقعیت ندارد pic.twitter.com/4IecrK2ZeS https://t.co/SfnIDQLesL — BagimsizGuneyAz (@BagimsizGuneyAz) January 27, 2023

وفي تصريح لوكالة تسنيم، قال قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي "(أوقف) الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري صباح اليوم (الجمعة)". وأوضح لتلفزيون محلي أن هذا الشخص "إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية" مشيرًا إلى أن دوافعه كانت "شخصية وعائلية".